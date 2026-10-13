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Sana'daki petrol istasyonu çevresinde siviller tahliyeye çağrıldı

Koalisyon Sana'daki Yemen Petrol Şirketi çevresinden sivillerin tahliyesini istedi; Husiler de Suudi hedeflerine karşı sert misilleme uyarısı yaptı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 17:08

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sana'daki petrol istasyonu çevresinde siviller tahliyeye çağrıldı

Koalisyon çağrısı:

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Ortak Kuvvetler Komutanlığı, Husiler'in kontrolündeki Sana'da yer alan Yemen Petrol Şirketi/El Sabah Merkez İstasyonu çevresindeki bölgeden sivillerin tahliye edilmesini istedi. Komutanlık, söz konusu alanda 'özel bir operasyon' yürütüleceğini vurguladı.

Husilerin uyarısı:

Husiler, Sana'ya yapılacak herhangi bir saldırıya karşı 'sert ve acı verici' bir karşılık vereceklerini açıkladı. Grup, Sana'nın hedef alınması durumunda Aramco'nun Dammam merkezi, Riyad'daki Kral Halid Havalimanı ve Aramco'ya bağlı Riyad Rafinerisi'nin hedef alınacağını belirterek, bu bölgelerdeki sivillerin tahliye edilmesi gerektiğini kaydetti.

Yemen'de durum ve tarihçe:

Yemen'de uluslararası toplum tarafından tanınan ve Suudi Arabistan'ın desteklediği hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor. Husiler, Eylül 2014'ten itibaren başkent Sana'da fiilen kontrolü ele geçirmiş ve 2015'te yönetime el koymuştu.

Dönemin Cumhurbaşkanı Abdu Rabbu Mansour Hadi'nin talebi üzerine bazı Arap ülkelerinin katılımıyla oluşturulan Arap Koalisyonu, 25 Mart 2015'te Husiler'e karşı askeri operasyona başladı. Çatışmaların etkisiyle Yemen büyük bir insani krizle karşı karşıya kaldı; çatışmalarda 300 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

ARAP KOALİSYONU ORTAK KUVVETLER KOMUTANLIĞINDAN YAPILAN AÇIKLAMADA, HUSİLER&#039;İN KONTROLÜNDEKİ...

ARAP KOALİSYONU ORTAK KUVVETLER KOMUTANLIĞINDAN YAPILAN AÇIKLAMADA, HUSİLER'İN KONTROLÜNDEKİ SANA'DA BULUNAN YEMEN PETROL ŞİRKETİ/EL SABAH MERKEZ İSTASYONU ÇEVRESİNDEKİ BÖLGEDEN SİVİLLERİN TAHLİYE EDİLMESİ ÇAĞRISINDA BULUNULDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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