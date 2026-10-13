Savunma yarın başlıyor: Ekrem İmamoğlu dört gün ifade verecek

İmamoğlu'nun savunması başlıyor

‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasının ikinci duruşmasının 33. gününde mahkeme başkanı duruşma takvimine ilişkin bilgi verdi. İddianamede 'örgüt lideri' olarak gösterilen tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu'nun savunmasının yarın alınmaya başlanacağı mahkemece bildirildi.

Mahkeme heyeti, İmamoğlu'nun savunmasının toplam 4 gün süreceğini ve duruşmanın 17 Ekim Cumartesi günü de devam edeceğini açıkladı. Bu açıklama üzerine duruşma takvimi hafta sonunu da kapsayacak şekilde güncellendi.

Duruşmanın mevcut aşaması:

İkinci celse bu hafta içinde yürütülüyor ve sanık savunmalarının alınmasına devam ediliyor. Mahkeme başkanının bildirdiği takvime göre, yarından itibaren İmamoğlu'nun ifadeleri alınacak ve bu oturumlar takip edilecek.

Takvim ve beklentiler:

Celse sonunda mahkeme ara kararını açıklayacak ve duruşma sürecinin bir sonraki aşamasına ilişkin yönlendirme yapacak. Savunmanın dört gün sürmesi ve duruşmanın 17 Ekim Cumartesi günü de devam etmesi, dava takviminde belirleyici olacak.

Ekrem İmamoğlu İBB davası kapsamında ilk savunmasını yarın yapacak