Kuşadası sokaklarında küçük dev ile kapsamlı temizlik

Kuşadası'da cadde temizliği aralıksız sürüyor

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde daha temiz ve sağlıklı bir çevre yaratma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Bugünkü uygulama adresi, Hacıfeyzullah Mahallesi içinde yer alan Sabri Mumcu Caddesi oldu. Ekipler cadde boyunca modern ekipmanlarla detaylı temizlik gerçekleştirdi.

Çalışmanın ayrıntıları:

Saha çalışmasında kullanılan küçük fakat etkili temizlik aracı Bucher ile yol yüzeyi, kaldırım kenarları ve çevre düzenine yönelik kapsamlı müdahaleler yapıldı. Ekipler, süpürme, yıkama ve atık toplama işlemlerini programlı şekilde yürüttü. İşlemler sırasında cadde trafiği gözetilerek vatandaş konforu ön planda tutuldu.

Ekiplerin hedefi:

Temizlik ekipleri, 7/24 esasına göre kent genelindeki program dâhilinde çalışmaya devam edeceklerini belirtiyor. Amaç, Kuşadası'nın cadde ve sokaklarını daha temiz, düzenli ve hijyenik bir görünüme kavuşturmak ve halk sağlığını desteklemek. Planlanan program doğrultusunda benzer uygulamaların diğer mahallelerde de yineleneceği bildirildi.

Kamu alanlarındaki düzenli bakım ve temizlik faaliyetleri, yerel yönetimin şehir yaşam kalitesini yükseltme çabalarının önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Kuşadası Belediyesi, vatandaşlardan da temizliğe katkı için çöplerin ayrıştırılması ve ilgili hususlara özen gösterilmesi yönünde iş birliği talep ediyor.

KUŞADASI BELEDİYESİ EKİPLERİ, HACIFEYZULLAH MAHALLESİ SABRİ MUMCU CADDESİ’NDE KÜÇÜK DEV BUCHER TEMİZLİK ARACIYLA KAPSAMLI ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRDİ.