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Selçuklu'nun yeşil dönüşümü Cenevre'de anlatıldı

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, BM forumunda yenilenebilir enerji, su tasarrufu ve ağaçlandırma projelerini ve hedeflerini paylaştı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 17:08

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EDİTÖR: Merve Çelik

Selçuklu'nun yeşil dönüşümü Cenevre'de anlatıldı

Selçuklu’nun sürdürülebilir vizyonu BM forumunda:

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) tarafından Cenevre'de düzenlenen "Sürdürülebilir bir gelecek için çözüm üreten şehirler" temalı Belediye Başkanları Forumu'nda Selçuklu Belediyesi'nin uygulamaya koyduğu çevresel ve altyapı odaklı projeleri sundu. Forumun "Yeşil şehirler ve çevresel kalite" oturumunda yapılan sunumda, ilçenin sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve uygulamalı projeler uluslararası katılımcılarla paylaşıldı.

yenilenebilir enerji ve karbon azaltımı:

Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi'nin enerji politikasına ilişkin olarak belediye tesislerinin elektrik ihtiyacının yüzde 80'inin yenilenebilir kaynaklarla karşılandığını vurguladı. Sunumda ayrıca bugüne kadar sağlanan karbon azaltımına dikkat çekilerek, 3 bin 86 tonun üzerinde karbon emisyonunun önlendiği belirtildi. Belediyeye ait güneş enerjisi santrallerinin yanı sıra, İller Bankası iş birliğiyle yürütülen Meydan Mahallesi projesinin tamamlanmasıyla toplam kurulu gücün 7,4 megavata çıkarılması hedefleniyor.

su yönetimi, ağaçlandırma ve toplum katılımı:

Selçuklu'da su tasarrufu ve ağaçlandırma çalışmalarına da geniş yer veren Pekyatırmacı, EcoBox sistemiyle fidanların daha az suyla gelişmesini destekleyen uygulamaları paylaştı. Kuraklık riski taşıyan bölgede yağmur hasadı gibi su yönetimi teknikleriyle bitki çeşitliliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi. Ayrıca, Karbon Yutak Alanı Projesi kapsamında 2026 yılında 650 çevre gönüllüsü ile 9 bin 400 fidanın toprakla buluşturulduğunu aktardı.

Sunumunu yerel yönetimde katılımcılık, eğitim ve teknolojiyi öne çıkaran uygulamalarla tamamlayan Başkan Pekyatırmacı, 2024 yılından bu yana düzenlenen TEKNOSEL Teknoloji ve Robot Yarışması deneyimini de uluslararası platformda paylaştı. Bu başlıklar altında Selçuklu'nun hem teknik hem de toplumsal düzeyde eş zamanlı ilerleme sağladığına dikkat çekildi.

Pekyatırmacı, forumun farklı kıtalardan gelen belediye başkanlarıyla deneyim alışverişi için verimli bir ortam sunduğunu belirterek, enerji verimliliği, su yönetimi ve yeşil alan çalışmaları konusunda ortak kaygı ve çözümlerin bulunduğunu söyledi. Konuşmasının sonunda Cenevre Belediye Başkanı, Birleşmiş Milletler temsilcilikleri ve katılan tüm belediyelere teşekkür etti.

KONYA’NIN MERKEZ SELÇUKLU İLÇE BELEDİYE BAŞKANI AHMET PEKYATIRMACI &quot;BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BELEDİYE...

KONYA’NIN MERKEZ SELÇUKLU İLÇE BELEDİYE BAŞKANI AHMET PEKYATIRMACI "BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BELEDİYE BAŞKANLARI FORUMU"NDA SELÇUKLU BELEDİYESİ’NİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ KAPSAMINDA HAYATA GEÇİRDİĞİ ÖNEMLİ PROJELERİ ANLATTI.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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