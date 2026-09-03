Dolar 48,3084 +0,03%
Euro 56,3737 +0,43%
Bist 13.932,46 -0,84%
Altın Gram 7.042,76 +2,72%
EUR/USD 1,1640 +0,42%
Brent Petrol 96,08 +0,47%
--°

Avrupa sokaklarında dayanışma: başörtüsüne sosyal medya desteği

Fransa'da Jean-Philippe Tanguy'nin başörtüsünü yasaklama önerisi sonrası Avrupa'da sosyal medyada geniş bir başörtüsü dayanışması yayıldı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 19:47

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Avrupa sokaklarında dayanışma: başörtüsüne sosyal medya desteği

olay ve tepkiler:

Fransa'da Marine Le Pen liderliğindeki Ulusal Birlik partisinin milletvekili Jean-Philippe Tanguy'un bir televizyon programında yaptığı açıklamalar, ülkede ve Avrupa genelinde dikkat çekti. Tanguy, partisinin iktidara gelmesi halinde "başörtüsünü yasaklamayı ve para cezası uygulamayı planladığını" söyledi. Bu ifadeler, hem siyasi çevrelerde hem de sivil toplumda tepki uyandırdı.

sosyal medyada yayılan dayanışma:

Açıklamaların ardından sosyal medyada farklı ülkelerden, etnik kökenlerden ve inanç gruplarından çok sayıda kişi başörtüsü takarak veya başörtülü fotoğraflar paylaşarak destek mesajları yayımladı. Paylaşımlar arasında "Ben başörtülüyüm, bizi yasaklamak istiyorlar, ancak daha kalabalık olacağız", "Ceza yazmak isteyen gelsin" ve "Müslüman kadınlara destek" gibi doğrudan tepki içeren ifadeler öne çıktı.

Kampanyaya katılan kadınlar ve erkekler, Müslüman kadınların damgalandığını vurgulayıp bireylerin seçme özgürlüğünün korunması çağrısında bulundu. Haberde belirtildiği üzere bazı sivil toplum kuruluşları da açıklamaları kınadı ve temel hakların savunulması gerektiğini belirtti.

Fransa merkezli bir gelişme olarak başlayan olay, kısa sürede Avrupa kamuoyunda görünürlük kazandı ve sosyal medyada geniş bir dayanışma hareketine dönüştü.

Fransa&#039;da aşırı sağcı bir milletvekilinin iktidar olmaları halinde kamusal alanda başörtüsünü...

Fransa'da aşırı sağcı bir milletvekilinin iktidar olmaları halinde kamusal alanda başörtüsünü yasaklayacaklarına dair sözleri üzerine Avrupa ülkelerinde sosyal medya üzerinden başörtüsüne destek akımı başladı.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Denizolgun dosyasında yeni adım: doktor 'yalan tanıklık' suçlamasıyla gözaltında
images

İskilip'te sürücünün hakimiyeti kayboldu: toprak yığını ve su kanalına çarpan ar...
images

Sokakta tartışma sonrası pompalı tüfekle eşini öldürüp intihar etti
images

Gerede kırsalında başlayan otluk yangını havadan müdahaleyle kontrol altına alın...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çorum'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil su kanalına çarptı

Samanlıktan sıçrayan yangın komşu evi kullanılamaz hale getirdi

Komşuluk kavgası: tekstilci dükkan anlaşmazlığı sonrası komşusunu darbetti

Denizolgun dosyasında yeni adım: doktor 'yalan tanıklık' suçlamasıyla gözaltında

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı