Avrupa sokaklarında dayanışma: başörtüsüne sosyal medya desteği

olay ve tepkiler:

Fransa'da Marine Le Pen liderliğindeki Ulusal Birlik partisinin milletvekili Jean-Philippe Tanguy'un bir televizyon programında yaptığı açıklamalar, ülkede ve Avrupa genelinde dikkat çekti. Tanguy, partisinin iktidara gelmesi halinde "başörtüsünü yasaklamayı ve para cezası uygulamayı planladığını" söyledi. Bu ifadeler, hem siyasi çevrelerde hem de sivil toplumda tepki uyandırdı.

sosyal medyada yayılan dayanışma:

Açıklamaların ardından sosyal medyada farklı ülkelerden, etnik kökenlerden ve inanç gruplarından çok sayıda kişi başörtüsü takarak veya başörtülü fotoğraflar paylaşarak destek mesajları yayımladı. Paylaşımlar arasında "Ben başörtülüyüm, bizi yasaklamak istiyorlar, ancak daha kalabalık olacağız", "Ceza yazmak isteyen gelsin" ve "Müslüman kadınlara destek" gibi doğrudan tepki içeren ifadeler öne çıktı.

Kampanyaya katılan kadınlar ve erkekler, Müslüman kadınların damgalandığını vurgulayıp bireylerin seçme özgürlüğünün korunması çağrısında bulundu. Haberde belirtildiği üzere bazı sivil toplum kuruluşları da açıklamaları kınadı ve temel hakların savunulması gerektiğini belirtti.

Fransa merkezli bir gelişme olarak başlayan olay, kısa sürede Avrupa kamuoyunda görünürlük kazandı ve sosyal medyada geniş bir dayanışma hareketine dönüştü.

Fransa'da aşırı sağcı bir milletvekilinin iktidar olmaları halinde kamusal alanda başörtüsünü yasaklayacaklarına dair sözleri üzerine Avrupa ülkelerinde sosyal medya üzerinden başörtüsüne destek akımı başladı.