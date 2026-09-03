Fırat Üniversitesi’nin Mavera Marine takımı TEKNOFEST mavi vatan’da zirveye çıktı

Fırat Üniversitesi öğrencilerinden TEKNOFEST zaferi

Fırat Üniversitesi öğrencilerinden oluşan EGM Mavera Marine Takımı, TEKNOFEST 2026 Mavi Vatan İnsansız Deniz Aracı Yarışmasında Türkiye birinciliğini kazanarak üniversite ve Elazığ için önemli bir başarıya imza attı. Yarışmadaki başarı, öğrencilerin mühendislik, teknoloji ve inovasyon alanlarındaki yetkinliklerini ortaya koydu.

yarışma ve başarı detayları:

Takımın elde ettiği Türkiye birinciliği, Fırat Üniversitesi camiasında sevinç ve gurur kaynağı oldu. Öğrenciler, tasarım, üretim ve yarışma performansında gösterdikleri disiplin ile jüri ve izleyicilerin takdirini topladı. Bu sonuç, bölgedeki genç mühendis adaylarının pratik becerilerinin ve proje tabanlı eğitimin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

rektörün kutlaması:

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, takımı tebrik ederek şu ifadeleri kullandı: "TEKNOFEST 2026 Mavi Vatan İnsansız Deniz Aracı Yarışması’nda Türkiye birincisi olarak bizlere büyük bir gurur yaşatan EGM Mavera Marine Takımımızı yürekten kutluyorum. Azimleri, bilgi birikimleri ve üretkenlikleriyle Türkiye’nin zirvesine çıkan Fırat Üniversitesi öğrencilerimizi, danışman hocalarımızı ve başarıda emeği bulunan herkesi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum".

Başarı, üniversitenin eğitim ve araştırma kapasitesini vurgularken, öğrencilerin saha tecrübesi kazanmaları ve yerli projelere katkı sağlamaları açısından da önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor.

ELAZIĞ TAKIMI TEKNOFEST‘TE ŞAMPİYON OLDU