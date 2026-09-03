Dolar 48,3099 +0,03%
Euro 56,3824 +0,44%
Bist 13.932,46 -0,84%
Altın Gram 7.028,84 +2,51%
EUR/USD 1,1637 +0,40%
Brent Petrol 95,59 -0,04%
--°

Gölhisar'da samanlık yangını bitişikteki evi kullanılamaz bıraktı

Gölhisar'da samanlıkta çıkan yangın rüzgarla bitişikteki eve sıçradı; itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı, ev kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 20:42

GÜNCELLEME: 03 Eylül 2026 - 20:44

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Gölhisar'da samanlık yangını bitişikteki evi kullanılamaz bıraktı

Gölhisar'da samanlık yangını bitişikteki evi kullanılamaz bıraktı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde samanlıkta çıkan yangın, bitişiğindeki eve sıçrayarak ağır hasara yol açtı. Olay, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Armutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E.'ye ait samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler başladı ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

müdahale ve söndürme çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun ve zamanında müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Müdahalenin ardından ekipler, olası yeniden alevlenmeleri önlemek için bölgede soğutma çalışmaları yürütüyor.

hasar tespiti ve soruşturma:

Yangın nedeniyle bitişikteki evin kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Olay yerinde hasar tespit çalışmalarına başlandı ve yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma açıldı. Yetkililer, yangının kesin sebebinin uzman ekiplerin incelemesi sonucu netleşeceğini aktardı.

GÖLHİSAR İLÇESİNDE SAMANLIKTA ÇIKAN YANGIN BİTİŞİKTEKİ EVE SIÇRADI

GÖLHİSAR İLÇESİNDE SAMANLIKTA ÇIKAN YANGIN BİTİŞİKTEKİ EVE SIÇRADI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Rüzgarlı Tepe'de deprem molozları alev aldı, yangın kontrol altına alındı
images

Ateş tarladan otluğa sıçradı, Kaynarca'da 4 dönüm zarar gördü
images

İstanbul'da huzur için kapsamlı denetim
images

Karacabey'de jandarmadan uyuşturucuya ağır darbe: 22 kilo 675 gram esrar ele geç...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Antalya'da kutlanan Özbekistan bağımsızlık yıl dönümünde iş birliği ve tanıtım planları öne çıktı

Rüzgarlı Tepe'de deprem molozları alev aldı, yangın kontrol altına alındı

Sivasspor antalyaspor maçı öncesi taktik prova yaptı

Yeni santrafor sahaya indi: Franculino Dju ilk antrenmanına çıktı

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi