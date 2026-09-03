Gölhisar'da samanlık yangını bitişikteki evi kullanılamaz bıraktı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde samanlıkta çıkan yangın, bitişiğindeki eve sıçrayarak ağır hasara yol açtı. Olay, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Armutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E.'ye ait samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler başladı ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

müdahale ve söndürme çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun ve zamanında müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Müdahalenin ardından ekipler, olası yeniden alevlenmeleri önlemek için bölgede soğutma çalışmaları yürütüyor.

hasar tespiti ve soruşturma:

Yangın nedeniyle bitişikteki evin kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Olay yerinde hasar tespit çalışmalarına başlandı ve yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma açıldı. Yetkililer, yangının kesin sebebinin uzman ekiplerin incelemesi sonucu netleşeceğini aktardı.

GÖLHİSAR İLÇESİNDE SAMANLIKTA ÇIKAN YANGIN BİTİŞİKTEKİ EVE SIÇRADI