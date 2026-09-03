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Manavgat’ta Örenşehir'de çıkan orman yangını hızlı müdahaleyle kontrol altına alındı

Manavgat'taki Örenşehir orman yangını, 6 helikopter ile kara ekiplerinin müdahalesiyle 2,5 saatte kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 20:57

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EDİTÖR: Aslı Han

Manavgat’ta Örenşehir'de çıkan orman yangını hızlı müdahaleyle kontrol altına alındı

Manavgat’ta Örenşehir'de orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesi Örenşehir Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında başlayan orman yangını, ekiplerin eş zamanlı havadan ve karadan müdahalesiyle söndürme çalışmalarına tabi tutuldu. Bölgedeki yangına yönelik ilk operasyon yoğun ve koordineli şekilde yürütüldü.

Müdahale süreci:

Yangına yönelik müdahalede havadan ve karadan aynı anda çalışma yapıldı. Ekipler, alevlere karşı yaklaşık 2,5 saat boyunca aralıksız müdahale ederek alevlerin yayılmasını engelledi. Müdahale sırasında yangının kontrol altına alınması için öncelikle kritik hattın soğutulmasına öncelik verildi.

Sevk edilen araç ve personel:

Bölgeye ilk etapta sevk edilen unsurlar arasında 6 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 ilk müdahale aracı bulunuyordu. Çalışmalara ayrıca 75 teknik personel ve yangın işçisi katıldı; ekiplerin koordinasyonu yangının kısa sürede kontrol altına alınmasında belirleyici oldu.

Yetkililer, yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma ve denetim çalışmalarının sürdüğünü; ilerleyen saatlerde yapılacak değerlendirmelerle durumun tamamen netleşeceğini bildirdi.

Manavgat&#039;taki orman yangını kontrol altına alındı

Manavgat'taki orman yangını kontrol altına alındı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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