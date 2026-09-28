Ay-yıldızlılar yağmur ve sıkı güvenlik eşliğinde Bursa'ya ulaştı

A milli takım stadyuma giriş yaptı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında İtalya ile karşılaşmak üzere konakladıkları otelden ayrıldı ve yoğun güvenlik önlemleri ile yağmur altında Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'na ulaştı.

Geliş ve güvenlik önlemleri:

Millileri taşıyan otobüs planlandığı saatte hareket etti. Stadyum çevresinde görevli emniyet güçleri ve organizasyon ekipleri dikkat çekti; girişler kontrollü şekilde gerçekleştirildi ve güvenlik bariyerleri ile yoğunluk yönetimi uygulandı.

Hava şartları ve takım atmosferi:

Yağmurun etkili olduğu dakikalarda taraftarlar ve basın mensupları stadyum çevresinde beklerken, teknik ekip oyuncuları hızlıca soyunma alanına yönlendirdi. Milliler maç öncesi son talimatları değerlendirdi ve sahaya odaklandı.

Bu akşam Bursa'da oynanacak karşılaşma öncesi atmosfer, hem tribünlerde hem de saha kenarında temkinli bir hazırlık görüntüsü sergiledi. Ay-yıldızlı ekip İtalya karşısında puan hedefiyle mücadele edecek.

A Milli Futbol Takımı, İtalya ile oynayacağı karşılaşma için Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'na giriş yaptı.