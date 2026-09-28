Nilüfer'de dostluk rüzgârı: başkan Şadi Özdemir iki milli takımı karşıladı

Nilüfer'de milli takımlara sıcak karşılama

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, A Milli Takım ile İtalya millî takımı arasındaki maç öncesinde iki ekibi de kentte ağırladı. Karşılaşma, UEFA Uluslar A Ligi 1. Gruptaki ikinci maç kapsamında bu akşam Bursa'da oynanacak.

İtalyan heyetiyle sabah buluşması:

Başkan Özdemir, sabah saatlerinde İtalyan millî takımının oyuncuları ve teknik direktörü Roberto Mancini ile bir araya geldi. Bu görüşmede Özdemir'e Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Serpil Altun, Okan Şahin, Emre Karagöz ve Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or eşlik etti. Özdemir, konuk ekibi kentte ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirterek İtalyan heyetine çiçek takdim etti.

Türk milli takımıyla otel çıkışında selamlama:

Karşılaşma öncesi otel çıkışında Başkan Özdemir, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve oyuncularıyla da buluştu. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Okan Şahin ve Emre Karagöz ile birlikte Teknik Direktör Montella’ya çiçek verildi ve takımın sahadaki performansı için başarı temennisinde bulunuldu.

Özdemir, her iki takıma da iyi dileklerini ileterek bu tür organizasyonların sporun ve dostluğun gelişmesine katkı sağlayacağına inandığını vurguladı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, bu akşam oynanacak Türkiye-İtalya maçı öncesinde iki milli takımın sporcuları ve teknik heyetleriyle bir araya geldi.