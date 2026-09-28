Dolar 48,9877 +0,00%
Euro 55,6972 -0,02%
Bist 12.592,76 -2,38%
Altın Gram 6.535,58 -0,45%
EUR/USD 1,1370 -0,02%
Brent Petrol 98,78 +0,97%
--°

Adıyaman'da kız grupları kavga etti: 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Adıyaman Hoca Ömer Mahallesi'nde iki kız grubu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü; darp sonucu Rukiye Nur Ö. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 21:39

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Adıyaman'da kız grupları kavga etti: 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da kız grupları kavga etti

Adıyaman merkez Hoca Ömer Mahallesi Gölbaşı Caddesi'nde iki grup kız arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda darp sonucu 1 kişi yaralandı.

olayın gelişimi:

İddiaya göre taraflar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma, kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

sağlık müdahalesi ve soruşturma:

Kavgada yaralanan Rukiye Nur Ö., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’DA İKİ KIZ GURUBU ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 1 KİŞİ YARALANDI.

ADIYAMAN’DA İKİ KIZ GURUBU ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 1 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çaycuma organize sanayi kavşağında kavşak manevrası kaza ile sonuçlandı
images

Gaziantep'te tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 18 yaşındaki genç hayatını kaybet...
images

Ordu’da kayığı kıyıya vurulan amatör balıkçının cesedi Perşembe açıklarında bulu...
images

Yurttaki yemek sonrası iki öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Montella istifa etmiyor: projeye ve oyunculara inancım tam

Çaycuma organize sanayi kavşağında kavşak manevrası kaza ile sonuçlandı

Şehit Nuri Özcan'ın babası üniversitede hatıra sohbeti için Rektör Kırışık'ı ziyaret etti

Devrekli hafız öğrenciler Tokat bölge finalinden dereceyle döndü

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan