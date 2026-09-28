Adıyaman'da kız grupları kavga etti: 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da kız grupları kavga etti

Adıyaman merkez Hoca Ömer Mahallesi Gölbaşı Caddesi'nde iki grup kız arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda darp sonucu 1 kişi yaralandı.

olayın gelişimi:

İddiaya göre taraflar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma, kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

sağlık müdahalesi ve soruşturma:

Kavgada yaralanan Rukiye Nur Ö., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’DA İKİ KIZ GURUBU ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 1 KİŞİ YARALANDI.