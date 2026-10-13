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Ayaş yolunda kontrolden çıkan otomobil takla attı: iki yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesi Ayaş yolu'nda sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu otomobil takla attı; kaza sonucu 2 kişi yaralandı, ekipler müdahale etti.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 23:22

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Ayaş yolunda kontrolden çıkan otomobil takla attı: iki yaralı

Sincan Ayaş yolu'nda kaza

Ankara'nın Sincan ilçesi Ayaş yolu'nda, sürücünün kontrolünü kaybettiği bir otomobil takla attı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazazedelere ilk müdahale:

Kaza sonucu yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma ve inceleme:

Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı. Kazanın sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana geldiği bildirildi.

Ankara’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla attı: 2 yaralı

Ankara’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla attı: 2 yaralı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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