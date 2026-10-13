Ayaş yolunda kontrolden çıkan otomobil takla attı: iki yaralı

Sincan Ayaş yolu'nda kaza
Ankara'nın Sincan ilçesi Ayaş yolu'nda, sürücünün kontrolünü kaybettiği bir otomobil takla attı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazazedelere ilk müdahale:
Kaza sonucu yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Soruşturma ve inceleme:
Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı. Kazanın sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana geldiği bildirildi.
Ankara’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla attı: 2 yaralı
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