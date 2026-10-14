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Adıyaman'da Yenigüven yolunda takla atan otomobil sürücüyü yaraladı

Adıyaman Yenigüven yolunda 02 AY 526 plakalı otomobil şarampole devrilerek takla attı; araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarılıp hastaneye sevk edildi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 00:12

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Adıyaman'da Yenigüven yolunda takla atan otomobil sürücüyü yaraladı

Olayın gelişimi:

Adıyaman merkeze bağlı Yenigüven köyü yolunda meydana gelen kazada, sürücü Mahmut B. idaresindeki 02 AY 526 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi ve takla attı.

Kaza anı ve araçtaki durum:

Kontrolden çıkan araç takla atıp yol kenarına yuvarlanırken, sürücü araç içinde sıkıştı. Olayın bildirimi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 1 yaralı olduğu bildirildi.

Kurtarma ve sağlık müdahalesi:

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla aracın kapıları açılarak sürücü çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı; olayın kesin nedeni yapılacak incelemelerle belirlenecek.

ADIYAMAN’DA ŞARAMPOLE DEVRİLEREK TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI. ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ...

ADIYAMAN’DA ŞARAMPOLE DEVRİLEREK TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI. ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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