Cumhuriyet başsavcılığı ters kelepçe ve görüntü paylaşımı iddialarını resen soruşturuyor

Başsavcılıktan soruşturma açıklaması:

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sadi Yüksel ve beraberindeki şüphelilerin adliyeye getirilme biçimiyle ilgili resen soruşturma başlattığını açıkladı.

Açıklamada, şüphelilerin ters kelepçe uygulanarak ve enselerine basılarak adliyeye getirilmelerinin genel soruşturma usullerine aykırı olduğu vurgulandı.

Soruşturmanın kapsamı:

Başsavcılık, söz konusu uygulamalarla birlikte bu duruma ilişkin fotoğrafların izinsiz çekilerek servis edilmesi eylemlerini de incelemeye aldı. İfadesine yer verilen bilgiye göre, bu kapsamda kamu görevlileri ve diğer ilgililer hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Tepkiler ve hedeflenen tespitler:

Gözaltı görüntüleri kamuoyunda tepki çekmiş; açıklamada, soruşturmanın amacının şüphelilerin adliyeye getiriliş sürecinde uygulanan usullerin ve bu görüntülerin çekilip paylaşılmasıyla ilgili sorumluların tespit edilmesi olduğu belirtildi. Başsavcılık, soruşturmanın selameti doğrultusunda gerekli yasal işlemlerin yürütüleceğini duyurdu.

KAHRAMANMARAŞ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI, DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINAN ŞADİ YÜKSEL VE BERABERİNDEKİ ŞÜPHELİLERİN, TERS KELEPÇELİ VE ENSELERİNE BASTIRILARAK ADLİYEYE GETİRİLME ŞEKLİYLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI