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Galatasaray'ın şampiyonlar ligi serüveninde ikinci yenilgi

RAMS Park'ta Barcelona'ya 4-1 yenilen Galatasaray, Sporting mağlubiyetinin ardından Şampiyonlar Ligi'nde ikinci kez sahadan puansız ayrıldı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 00:01

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Galatasaray'ın şampiyonlar ligi serüveninde ikinci yenilgi

maçın özeti:

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta İspanyol ekibi Barcelona ile karşılaştı. Maçın ilk yarısı 1-1 sona erse de ikinci yarıda Barcelona üstünlüğü kurdu ve müsabaka 4-1 sonuçlandı.

Bu skorla Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci yenilgisini almış oldu. Turnuvadaki ilk hafta deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, grupta beklenen mücadeleyle yüzleşiyor.

maçın önemi ve takımın durumu:

RAMS Park'taki mağlubiyet, Galatasaray'ın grup aşamasındaki puan hedeflerini zorlaştırdı. İlk yarıda dengeli bir görüntü varken ikinci yarıda Barcelona daha etkili oyunu ile farkı açtı. 4-1'lik sonuç, takımın savunma organizasyonu ve maç içi reaksiyonlarında eksiklikler olduğunu gösterdi.

gelecek program:

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 21 Ekim'de Fransa'da Lille ile karşılaşacak. Bu karşılaşma, sarı-kırmızılılar için hem puan kazanma hem de moral bulma açısından kritik bir sınav niteliği taşıyor.

GALATASARAY, BARCELONA MAÇIYLA UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE BU SEZON 2. MAĞLUBİYETİNİ ALDI.

GALATASARAY, BARCELONA MAÇIYLA UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE BU SEZON 2. MAĞLUBİYETİNİ ALDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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