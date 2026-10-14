Galatasaray'ın şampiyonlar ligi serüveninde ikinci yenilgi

maçın özeti:
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta İspanyol ekibi Barcelona ile karşılaştı. Maçın ilk yarısı 1-1 sona erse de ikinci yarıda Barcelona üstünlüğü kurdu ve müsabaka 4-1 sonuçlandı.
Bu skorla Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci yenilgisini almış oldu. Turnuvadaki ilk hafta deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, grupta beklenen mücadeleyle yüzleşiyor.
maçın önemi ve takımın durumu:
RAMS Park'taki mağlubiyet, Galatasaray'ın grup aşamasındaki puan hedeflerini zorlaştırdı. İlk yarıda dengeli bir görüntü varken ikinci yarıda Barcelona daha etkili oyunu ile farkı açtı. 4-1'lik sonuç, takımın savunma organizasyonu ve maç içi reaksiyonlarında eksiklikler olduğunu gösterdi.
gelecek program:
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 21 Ekim'de Fransa'da Lille ile karşılaşacak. Bu karşılaşma, sarı-kırmızılılar için hem puan kazanma hem de moral bulma açısından kritik bir sınav niteliği taşıyor.
GALATASARAY, BARCELONA MAÇIYLA UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE BU SEZON 2. MAĞLUBİYETİNİ ALDI.
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