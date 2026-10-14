Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla ilk gol

Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında evinde oynanan Barcelona maçında sarı-kırmızılı forma ile ilk golünü attı.

golün gelişimi:

Müsabakanın 28. dakikasında, Rafael Leao'nun sol kanattan yaptığı pası ceza sahası içinde değerlendiren Batrakov, bekletmeden vuruşunu yapıp meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

oyuncu değişikliği ve maç içi rolü:

Batrakov maça ilk 11'de başladı ve 58. dakikada yerini Gabriel Sara'ya bıraktı. 21 yaşındaki futbolcu böylece Galatasaray formasıyla ilk gol sevincini yaşadı.

Gol, takımın hücum seçenekleri ve Batrakov'un ceza sahası içindeki soğukkanlı oyununu gösteren önemli bir an olarak kayda geçti.

GALATASARAY’IN RUS FUTBOLCUSU ALEKSEY BATRAKOV, SARI-KIRMIZILI FORMAYLA İLK GOLÜNÜ BARCELONA’YA ATTI.