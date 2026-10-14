Dolar 49,3531 -0,01%
Euro 55,3031 +0,45%
Bist 12.250,68 +0,82%
Altın Gram 6.639,23 -0,15%
EUR/USD 1,1201 +0,36%
Brent Petrol 106,36 -0,27%
--°

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Galatasaray'ın 21 yaşındaki Rus futbolcusu Aleksey Batrakov, Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Barcelona'ya attığı golle Galatasaray formasıyla ilk golünü kaydetti.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 00:01

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla ilk gol

Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında evinde oynanan Barcelona maçında sarı-kırmızılı forma ile ilk golünü attı.

golün gelişimi:

Müsabakanın 28. dakikasında, Rafael Leao'nun sol kanattan yaptığı pası ceza sahası içinde değerlendiren Batrakov, bekletmeden vuruşunu yapıp meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

oyuncu değişikliği ve maç içi rolü:

Batrakov maça ilk 11'de başladı ve 58. dakikada yerini Gabriel Sara'ya bıraktı. 21 yaşındaki futbolcu böylece Galatasaray formasıyla ilk gol sevincini yaşadı.

Gol, takımın hücum seçenekleri ve Batrakov'un ceza sahası içindeki soğukkanlı oyununu gösteren önemli bir an olarak kayda geçti.

GALATASARAY’IN RUS FUTBOLCUSU ALEKSEY BATRAKOV, SARI-KIRMIZILI FORMAYLA İLK GOLÜNÜ BARCELONA’YA...

GALATASARAY’IN RUS FUTBOLCUSU ALEKSEY BATRAKOV, SARI-KIRMIZILI FORMAYLA İLK GOLÜNÜ BARCELONA’YA ATTI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Galatasaray'ın evinde ağır yenilgi: Barcelona 4-1 kazandı
images

Galatasaray'ın şampiyonlar ligi serüveninde ikinci yenilgi
images

Fenerbahçe oyunun her döneminde üstün kaldı, Zalgiris Kaunas'ı 99-80 yendi
images

Protokolde dikkat çeken buluşma: Osman Aşkın Bak, Joan Laporta ve Fatih Terim RA...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hassa’da itfaiye ekipleri yerleşim yerindeki yılanı doğal ortamına güvenle geri bıraktı

Elazığ'da okul çevrelerinde huzur odaklı kapsamlı denetim

Adıyaman'da Yenigüven yolunda takla atan otomobil sürücüyü yaraladı

Cumhuriyet başsavcılığı ters kelepçe ve görüntü paylaşımı iddialarını resen soruşturuyor

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi