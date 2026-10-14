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Elazığ'da okul çevrelerinde huzur odaklı kapsamlı denetim

İl Emniyet Müdürlüğü, 'Okul Güvenliği' kapsamında kafeler, yurt çevreleri ve toplu kullanım alanlarında kimlik kontrolü ve asayiş denetimi yaptı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 00:14

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Elazığ'da okul çevrelerinde huzur odaklı kapsamlı denetim

Elazığ'da okul güvenliği için uygulama

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin huzur ve asayişini sağlamak amacıyla öğrencilerin yoğun bulunduğu alanlarda denetimlerini yoğunlaştırdı. Yapılan uygulama, eğitim-öğretim ortamını olumsuz etkileyebilecek unsurların önlenmesine yönelik planlı çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirildi.

uygulamanın kapsamı:

Denetimler sırasında öncelikle öğrencilerin yoğun olarak kullandığı kafeler ile öğrenci yurtları yakınındaki çevreler tek tek kontrol edildi. Ekipler, mekanlarda ve çevrelerinde güvenlik açısından risk oluşturan durumlara yönelik incelemelerde bulundu ve gerekli gördükleri noktalarda müdahalede bulundu.

denetimin hedefleri ve uygulama yöntemi:

Operasyonların hedefi, hem öğrencilerin fiziki güvenliğini sağlamak hem de eğitim sürecini olumsuz etkileyebilecek unsurları ortadan kaldırmaktı. Bu çerçevede ekipler tarafından 'Okul Güvenliği' kapsamında kimlik kontrolü yapıldı ve şüpheli durumlar kayda geçirildi.

Yetkililer, kent genelinde benzer denetimlerin periyodik olarak süreceğini belirterek, vatandaşların ve öğrencilerin güvenliğinin sağlanmasının öncelikli olduğu mesajını verdi. Çalışmaların, kentin asayişine katkı sunmaya yönelik koordineli bir süreç olduğu vurgulandı.

ELAZIĞ’DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN, ÖĞRENCİLERİN YOĞUN OLDUĞU ALANLAR DENETLENDİ

ELAZIĞ’DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN, ÖĞRENCİLERİN YOĞUN OLDUĞU ALANLAR DENETLENDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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