Elazığ'da okul çevrelerinde huzur odaklı kapsamlı denetim

Elazığ'da okul güvenliği için uygulama

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin huzur ve asayişini sağlamak amacıyla öğrencilerin yoğun bulunduğu alanlarda denetimlerini yoğunlaştırdı. Yapılan uygulama, eğitim-öğretim ortamını olumsuz etkileyebilecek unsurların önlenmesine yönelik planlı çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirildi.

uygulamanın kapsamı:

Denetimler sırasında öncelikle öğrencilerin yoğun olarak kullandığı kafeler ile öğrenci yurtları yakınındaki çevreler tek tek kontrol edildi. Ekipler, mekanlarda ve çevrelerinde güvenlik açısından risk oluşturan durumlara yönelik incelemelerde bulundu ve gerekli gördükleri noktalarda müdahalede bulundu.

denetimin hedefleri ve uygulama yöntemi:

Operasyonların hedefi, hem öğrencilerin fiziki güvenliğini sağlamak hem de eğitim sürecini olumsuz etkileyebilecek unsurları ortadan kaldırmaktı. Bu çerçevede ekipler tarafından 'Okul Güvenliği' kapsamında kimlik kontrolü yapıldı ve şüpheli durumlar kayda geçirildi.

Yetkililer, kent genelinde benzer denetimlerin periyodik olarak süreceğini belirterek, vatandaşların ve öğrencilerin güvenliğinin sağlanmasının öncelikli olduğu mesajını verdi. Çalışmaların, kentin asayişine katkı sunmaya yönelik koordineli bir süreç olduğu vurgulandı.

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