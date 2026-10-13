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Kahta'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kaza: 3 yaralı

Kahta-Adıyaman kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan otomobilde sürücü ile iki yolcu yaralandı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 23:18

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kahta'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kaza: 3 yaralı

kaza anı

Edinilen bilgilere göre, Kahta-Adıyaman kara yolunda Muhammed Çolak yönetimindeki 46 ACE 517 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

müdahale ve yaralıların durumu

Olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından araçtaki yaralılar çıkartıldı. Kazada sürücü Muhammed Çolak ile araçta bulunan Mihraç Kaya ve Ferhat Diyar Yılmaz olay yerinde ilk müdahaleleri aldıktan sonra ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

soruşturma başlatıldı

Kaza ile ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldığı, olayın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE OTOMOBİLİN ŞARAMPOLE YUVARLANMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK...

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE OTOMOBİLİN ŞARAMPOLE YUVARLANMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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