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Aydın Atatürk Devlet Hastanesi yeni binasında çalışmalar hızlandı

Eski Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’nin yeni hizmet binasına dönüştürülüyor; ameliyathane, acil ve yataklı servislerde kapsamlı yenileme sürüyor.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 10:44

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EDİTÖR: Serkan Varol

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi yeni binasında çalışmalar hızlandı

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi yeni hizmet alanına hazırlanıyor

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’nin hizmet kapasitesini artırmak ve vatandaşlara daha modern sağlık hizmeti sunmak amacıyla, eski Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi hizmet binasında kapsamlı hazırlık ve yenileme çalışmaları yürütülüyor. Projede hedef, mevcut binayı yeni hizmet binası olarak kullanıma açmak ve sağlık hizmetlerinin etkinliğini yükseltmek.

Hangi alanlarda düzenleme yapılıyor:

Çalışmalar kapsamında özellikle ameliyathane, acil servis ve yataklı servisler öncelikli hale getirildi. Bu bölümlerde sağlık hizmetlerinin güvenli ve kaliteli sunulabilmesi için mekânsal düzenlemeler, altyapı iyileştirmeleri ve teknik uyarlamalar gerçekleştiriliyor. Ayrıca hasta ve personel akışını kolaylaştıracak düzenlemeler planlanıyor.

Teknik iyileştirmeler ve hedeflenen sonuçlar:

Mevcut alanların sağlık hizmetlerinin ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi için teknik çalışmalar titizlikle yürütülüyor; zemin yenileme çalışmaları ile daha modern ve işlevsel bir ortam oluşturulması sağlanıyor. Yapılan düzenlemelerle hastanenin fiziki kapasitesinin güçlendirilmesi ve sağlık hizmetlerinin daha uygun şartlarda sunulması amaçlanıyor.

Planlanan süreç doğrultusunda çalışmalar tamamlandığında, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi yeni hizmet binasında vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak.

AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ’NİN YENİ HİZMET BİNASI OLARAK PLANLANAN ESKİ KADIN DOĞUM VE ÇOCUK...

AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ’NİN YENİ HİZMET BİNASI OLARAK PLANLANAN ESKİ KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTANESİ HİZMET BİNASINDA YÜRÜTÜLEN HAZIRLIK VE YENİLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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