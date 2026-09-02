Kuşadası’nda jandarmadan operasyon: 11 yıl 4 ay cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kuşadası’nda arama ve yakalama

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar sonucunda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişiyi yakaladı. Operasyon sonucu gözaltına alınan kişinin Y.K. (38) olduğu tespit edildi.

operasyon ve suçlamalar:

Ekiplerin yaptığı çalışmada Y.K.'nin çeşitli suçlardan toplam 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. Hakkında belirtilen suçlar arasında "Birden Fazla Kişi ile Tehdit", "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma" ve "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" yer alıyor.

adli süreç ve cezaevi gönderimi:

Yakalanan Y.K., Jandarma birimindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Yapılan yargılamayı takip eden mercilerce işlemleri sonuçlandırılan Y.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma yetkilileri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ve kamu güvenliğinin sağlanmasına yönelik operasyonların devam edeceğini bildirdi.

AYDIN’IN KUŞADASI İLÇESİNDE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN HAKKINDA 11 YIL 4 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ, JANDARMA EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI SONUCU YAKALANDI.