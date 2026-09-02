Buca’da mobilya atölyesindeki yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Olayın özeti

İzmir'in Buca ilçesi Seyhan Mahallesi Aydın Hatboyu Caddesi'ndeki üç katlı mobilya atölyesinde saat 07.30 civarında yangın çıktı. Atölyedeki yanıcı malzemeler nedeniyle alevler kısa sürede şiddetlendi; çevredeki yapılara sıçrama riski üzerine bölgeye hızla itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye müdahalesi ve araç sayısı:

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, olay yerine 5 arazöz, 2 tonaj aracı ve 2 merdivenli araç ile intikal etti. Merdivenli araçlarla atölyenin yüksek noktalarına ulaşan ekipler, yangına farklı noktalardan müdahale ederek alevlerin yayılmasını önlemeye çalıştı. Yoğun çalışma sonucu yangın, başladıktan yaklaşık 30 dakika sonra kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Tahliye, hasar ve sağlık durumu:

Yangının sıçradığı binada bulunan anne, baba ve iki çocuktan oluşan dört kişilik aile, itfaiye ekiplerince güvenli şekilde tahliye edildi. Ailenin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi ve tedbir amacıyla sağlık ekiplerince gözlem altına alındılar.

Olayda can kaybı yaşanmadı ancak alevlerin çevreye sıçraması sonucu 1 iş yeri ile 1 ev tamamen yanarken, 3 iş yeri de zarar gördü. Ekipler, bölgedeki soğutma ve güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

İZMİR BUCA’DA ÜÇ KATLI MOBİLYA ATÖLYESİNDE ÇIKAN YANGIN, İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE EKİPLERİNİN YAKLAŞIK 30 DAKİKALIK MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI.