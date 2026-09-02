Nazilli Devlet Hastanesi'nde çalışan memnuniyeti için çözüm odaklı buluşma

Nazilli Devlet Hastanesi personel memnuniyeti toplantısı

Nazilli Devlet Hastanesi'nde fizyoterapistler, fizyoterapi teknikerleri ve gerontoloji çalışanlarının katıldığı bir çalışan memnuniyeti toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Başhekim Yardımcısı Dr. Akif Akça ile Çalışan Hakları ve Güvenliği Birim Sorumlusu katıldı. Yapılan görüşmelerde personelin görüş, talep ve önerileri detaylı biçimde ele alındı.

Toplantıda ele alınan başlıklar:

Katılımcılar, öncelikli olarak kurum içi iletişimin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Çalışma ortamının iyileştirilmesi, vardiya düzenlemeleri ve ekip içi koordinasyon gibi uygulamalı konular masaya yatırıldı. Ayrıca sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yönelik öneriler paylaşılarak pratik adımlar tartışıldı.

Toplantıda çalışanların karşılaştıkları sorunlar ile ilgili çözüm önerileri değerlendirildi; önerilerin uygulamaya dönüştürülmesi için iletişim kanallarının açık tutulması ve takip mekanizmalarının oluşturulması gerektiği kaydedildi.

Süreklilik ve yönetim anlayışı:

Nazilli Devlet Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, katılımcı ve çözüm odaklı yönetim anlayışı çerçevesinde bu tür kurumsal buluşmaların sürdürüleceği ifade edildi. Yönetimin, alınan görüşleri değerlendirme ve çalışan memnuniyetini artırmaya yönelik adımlar atma niyetinde olduğu belirtildi. Toplantının hedefi, hem personel memnuniyetini yükseltmek hem de sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaktır.

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ’NDE GÖREV YAPAN FİZYOTERAPİSTLER, FİZYOTERAPİ TEKNİKERLERİ VE GERONTOLOJİ ÇALIŞANLARIYLA ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.