Dolar 48,2119 -0,12%
Euro 55,9641 +0,04%
Bist 13.971,94 -1,81%
Altın Gram 6.783,94 -0,45%
EUR/USD 1,1582 -0,09%
Brent Petrol 94,75 +0,11%
--°

Palamut sezonu Çanakkale'de tezgahları canlandırdı

Çanakkale'de av sezonu açıldı, ilk palamutlar tanesi 150 liradan tezgaha çıktı; balıkçılar bolluk, irileşme ve fiyatların önümüzdeki günlerde düşeceği beklentisiyle umutlu.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 11:04

GÜNCELLEME: 02 Eylül 2026 - 11:10

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Palamut sezonu Çanakkale'de tezgahları canlandırdı

Sezon açıldı, tezgahlar canlandı:

Çanakkale'de 15 Nisan'da başlayan av yasağının 1 Eylül itibarıyla sona ermesiyle birlikte 2026-2027 su ürünleri av sezonu resmen başladı. Gırgır tekneleri 'vira bismillah' diyerek denize açılırken, kentteki balık tezgahları sezonun ilk palamutları ve çeşitli av ürünleriyle doldu.

Balıkçılar ve tezgah esnafı, sezonun başlangıcını olumlu bulduklarını, vatandaşların balığa rağbet gösterdiğini belirtiyor. Havanın düzelmesinin ve deniz koşullarının elverişli olmasının balık bolluğunu artıracağı tahmin ediliyor.

Fiyatlar ve ürün çeşidi:

Tezgahlarda şu an için göze çarpan fiyatlar ve çeşitler şöyle bildirildi: palamut tanesi 150 lira, sardalya 250-300 lira bandında, istavrit 250 lira, Karadeniz mezgit 250-300 lira civarında. Esnafın verdiği son tabloya göre ayrıca çipura kilogramı 650 lira, levrek kilogramı 700 lira olarak raflarda yer alıyor.

Esnafın beklentisi ve değerlendirmesi:

Çanakkale balıkhalı esnaflarından Engin Tunç, geçen yıllarda palamut yokluğunun yaşandığını hatırlatarak bu yıl palamutun ve diğer türlerin bol olduğunu söyledi. Tunç, 'Geçen yıl ve ondan önceki sene balıkçılığımız olmadı. Palamudumuz olmadı. Bu sene palamudumuz bol. Diğer balık çeşitlerimizde çok. Karadeniz’den iyi haberler geliyor' diye konuştu.

Tunç, önümüzdeki bir hafta içinde balığın daha da bollaşacağını ve fiyatların daha da uygunlaşacağını öngördüğünü belirterek, 'Bir hafta içerisinde balıkların daha da bollaşacağını ve tezgahlarda uygun fiyatlardan satacağımızı düşünüyorum. Bütün balık camiasına, vatandaşlara hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.

Esnaf ayrıca bu sezonun son 50 yılın en bol dönemlerinden biri olabileceğine dair beklenti olduğunu vurguladı. Tunç, yağışlı hava ve su sıcaklığındaki değişimlerin balıkların irileşmesine katkı sağlayacağını ve bunun tüketiciye daha ucuz fiyat olarak yansıyacağını dile getirdi. Halk, esnafın çağrısı üzerine balık tüketimine davet edildi.

PALAMUT YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

PALAMUT YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erken tanı ve aşı farkındalığı jinekolojik kanserlerin seyrini değiştirebilir
images

Beynin yaşı takvimden farklı olabilir: biyolojik yaş nasıl ölçülür ve korunur
images

Develi'de kırsal yollar yenileniyor: Kayseri Büyükşehir sıcak asfalt uygulamalar...
images

Bakan Uraloğlu: sağ haber alınamadı, belirsizlik sürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erken tanı ve aşı farkındalığı jinekolojik kanserlerin seyrini değiştirebilir

Ulu Cami'nin eğri minaresinde bulunan yeşil çanakların kullanım amacı belirlendi

Kayseri'de duraktaki yolcu otobüsüne çarpma anı saniye saniye kaydedildi

Bağlıca'da mezrone için ortak atılım: kooperatifle verim ve marka hedefleniyor

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Sağanak altında Semicenk coşkusu

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı