Palamut sezonu Çanakkale'de tezgahları canlandırdı

Sezon açıldı, tezgahlar canlandı:

Çanakkale'de 15 Nisan'da başlayan av yasağının 1 Eylül itibarıyla sona ermesiyle birlikte 2026-2027 su ürünleri av sezonu resmen başladı. Gırgır tekneleri 'vira bismillah' diyerek denize açılırken, kentteki balık tezgahları sezonun ilk palamutları ve çeşitli av ürünleriyle doldu.

Balıkçılar ve tezgah esnafı, sezonun başlangıcını olumlu bulduklarını, vatandaşların balığa rağbet gösterdiğini belirtiyor. Havanın düzelmesinin ve deniz koşullarının elverişli olmasının balık bolluğunu artıracağı tahmin ediliyor.

Fiyatlar ve ürün çeşidi:

Tezgahlarda şu an için göze çarpan fiyatlar ve çeşitler şöyle bildirildi: palamut tanesi 150 lira, sardalya 250-300 lira bandında, istavrit 250 lira, Karadeniz mezgit 250-300 lira civarında. Esnafın verdiği son tabloya göre ayrıca çipura kilogramı 650 lira, levrek kilogramı 700 lira olarak raflarda yer alıyor.

Esnafın beklentisi ve değerlendirmesi:

Çanakkale balıkhalı esnaflarından Engin Tunç, geçen yıllarda palamut yokluğunun yaşandığını hatırlatarak bu yıl palamutun ve diğer türlerin bol olduğunu söyledi. Tunç, 'Geçen yıl ve ondan önceki sene balıkçılığımız olmadı. Palamudumuz olmadı. Bu sene palamudumuz bol. Diğer balık çeşitlerimizde çok. Karadeniz’den iyi haberler geliyor' diye konuştu.

Tunç, önümüzdeki bir hafta içinde balığın daha da bollaşacağını ve fiyatların daha da uygunlaşacağını öngördüğünü belirterek, 'Bir hafta içerisinde balıkların daha da bollaşacağını ve tezgahlarda uygun fiyatlardan satacağımızı düşünüyorum. Bütün balık camiasına, vatandaşlara hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.

Esnaf ayrıca bu sezonun son 50 yılın en bol dönemlerinden biri olabileceğine dair beklenti olduğunu vurguladı. Tunç, yağışlı hava ve su sıcaklığındaki değişimlerin balıkların irileşmesine katkı sağlayacağını ve bunun tüketiciye daha ucuz fiyat olarak yansıyacağını dile getirdi. Halk, esnafın çağrısı üzerine balık tüketimine davet edildi.

PALAMUT YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ