Erken tanı ve aşı farkındalığı jinekolojik kanserlerin seyrini değiştirebilir

erken tanının önemi:

Liv Hospital Ulus Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Alper Karalök, jinekolojik kanserlerde erken tanının tedavi başarısını belirgin şekilde artırdığını vurguluyor. Rahim ağzı, rahim, yumurtalık, vulva ve vajina kanserlerinde semptomların fark edilmesi, korunma yöntemlerinin bilinmesi ve düzenli kontrollerin aksatılmaması hayati öneme sahip.

Prof. Dr. Karalök, normal dışı vajinal kanamaların (adet dönemi dışı kanama, cinsel ilişki sonrası kanama veya menopoz sonrası kanama) mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini; bunun yanı sıra uzun süren kasık/karın ağrısı, karında şişkinlik, dolgunluk hissi, açıklanamayan kilo değişiklikleri ile idrar ve bağırsak alışkanlıklarındaki farklılıkların göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtiyor.

HPV ve aşı hakkında bilinmesi gerekenler:

Rahim ağzı kanserinin büyük kısmının Human papilloma virüsü (HPV) enfeksiyonuyla ilişkili olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Karalök, HPV aşılarının kansere yol açabilen HPV tiplerine karşı koruma sağladığını söylüyor. HPV sadece rahim ağzı kanseri ile değil; kadın ve erkeklerde görülebilen bazı diğer kanserlerle de ilişkilendiriliyor.

Önemli noktalar arasında aşılamanın mümkün olan en uygun yaş döneminde yapılmasının gerekliliği ve aşılamanın sadece kadınları değil erkekleri de koruduğu bulunuyor. Ayrıca Prof. Dr. Karalök, HPV aşısının mevcut tüm HPV tiplerine karşı yüzde 100 koruma sağlamadığını ve bu nedenle aşının rahim ağzı taramalarının yerine geçmediğini vurguluyor.

yumurtalık kanserinde sinsi belirtiler:

Yumurtalık kanseri başlangıç döneminde belirgin semptom vermeyebilir veya şikâyetler sindirim sorunlarıyla karıştırılabilir. Uzun süre devam eden karında şişkinlik, erken doyma, iştah değişiklikleri, pelvik/karın ağrısı ile yeni başlayan idrar ya da bağırsak alışkanlığı değişiklikleri göz ardı edilmemeli.

Bu şikâyetler yeni başlamışsa, tekrarlıyorsa veya giderek artıyorsa hastaların hekime başvurması erken tanı açısından kritik öneme sahiptir.

kişisel risklerin değerlendirilmesi:

Jinekolojik kanserlerin ortaya çıkmasında yaş, aile öyküsü, genetik yatkınlık, hormonal ve üreme öyküsü gibi faktörler rol oynar. Özellikle ailesinde kanser öyküsü bulunan kadınların risk profillerinin hekim tarafından değerlendirilmesi ve buna göre kişiye özel tarama ve koruyucu yaklaşımlar planlanması gerekir.

eylül farkındalık ayı ve öneriler:

Eylül ayı jinekolojik kanserler konusunda farkındalık oluşturmak için önemli bir fırsat. Prof. Dr. Karalök, kadınlara düzenli kontrollerini aksatmama, HPV aşısı hakkında bilgi edinme ve yaşa/riske uygun tarama programlarını sürdürme çağrısında bulunuyor. HPV aşısı, uygun tarama ve düzenli hekim kontrolleri bir arada uygulandığında jinekolojik kanserlerle mücadelede en etkili araçlar arasında yer alır; erken fark etmek ve doğru zamanda harekete geçmek hayat kurtarabilir.

LİV HOSPİTAL ULUS JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ UZMANI PROF. DR. MUSTAFA ALPER KARALÖK