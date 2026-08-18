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Aydın kapılarını gençlere açıyor: tarihle doğanın arasında yeni yaşam

YKS yerleştirme sonuçlarının ardından Aydın, 21 antik kent ve doğal zenginlikleriyle yaklaşık 42 bin öğrenciye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor; Başkan Çerçioğlu gençleri karşıladı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 10:39

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Aydın kapılarını gençlere açıyor: tarihle doğanın arasında yeni yaşam

Aydın yeni öğrencilerini karşılıyor

Ünlü tarihçi Heredot’un "Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü" tanımıyla anılan Aydın, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite öğrencilerini beklemeye başladı. 42 bin civarında öğrenci nüfusuyla öne çıkan kent, tarihî ve doğal zenginlikleriyle tercih edilmeye devam ediyor.

Tarih ve doğa iç içe:

Aydın, geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yaptı; il genelinde bulunan 21 antik kent ve ören yerleri, kent merkezleri ile çevresindeki doğa alanları öğrenciler için zengin bir yaşam alanı sunuyor. Bozdoğan’daki Arapapıştı Kanyonu, Didim’deki Altınkum Plajı, Kuşadası’ndaki Dilek Yarımadası Milli Parkı ve Söke’deki Latmos, öğrencilere hem keşif hem de dinlenme imkânı sağlıyor.

Belediye mesajı ve hazırlıklar:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu sosyal medya paylaşımında gençlere hitap ederek, "Üniversite eğitimi için Aydın’ı tercih eden aydınlık yarınlarımızın teminatı sevgili gençler; Aydın artık sizin de kentiniz, yeni evinize hoş geldiniz. Hepinize başarılı ve mutlu bir üniversite hayatı diliyorum" dedi. Belediye yetkilileri öğrenci dostu kent hedefiyle barınma, ulaşım ve sosyal imkânlarda düzenlemeler yaptıklarını belirtiyor.

YKS sonuçlarının duyulmasının ardından kente yönelen binlerce yeni öğrenciyle Aydın’da hareketlilik artarken, "Öğrenci Dostu Şehirler" sıralamasında ilk 5’te yer alan kentte üniversite yaşamı için altyapı hazırlıkları da hızlandırıldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da çok sayıda aday Aydın’ı tercih ediyor ve kent, eğitimle turizmi bir arada sunmanın avantajını taşıyor.

ÜNLÜ TARİHÇİ HEREDOT’UN &#039;GÖKYÜZÜNÜN ALTINDAKİ EN GÜZEL YERYÜZÜ&#039; OLARAK TABİR ETTİĞİ AYDIN...

ÜNLÜ TARİHÇİ HEREDOT’UN 'GÖKYÜZÜNÜN ALTINDAKİ EN GÜZEL YERYÜZÜ' OLARAK TABİR ETTİĞİ AYDIN, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ AÇIKLANMASININ ARDINDAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ BEKLEMEYE BAŞLARKEN, AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU DA GENÇLERE SESLENEREK "AYDIN ARTIK SİZİN DE KENTİNİZ, YENİ EVİNİZE HOŞ GELDİNİZ" DEDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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