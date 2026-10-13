Aydın Köşk'te faturasız incir sevkiyatı durduruldu: 2,4 ton ele geçirildi

Olayın detayları:

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 12 Ekim 2026 tarihinde yapılan denetimde, şehirlerarası otobüste fatura ve irsaliyesi bulunmayan, uygun şartlarda üretilmediği değerlendirilen 2 ton 400 kilogram incir ele geçirildi. Ürünlerin piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 400 bin TL olarak belirlendi ve söz konusu sevkiyata el konuldu.

Şüpheli olarak tespit edilen M.E.(37) hakkında hem adli hem de idari işlem başlatıldı.

Soruşturma ve işlemler:

Yürütülen işlemlerde el konulan ürünlere ilişkin kayıt tutuldu ve soruşturma Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluğunda devam ediyor. Resmi açıklamada ürünlerin fatura ve irsaliyesinin bulunmaması ile üretim koşullarının uygun görülmemesi gerekçe gösterildi ve ilgili mevzuat çerçevesinde işlem başlatıldığı belirtildi.

Taşıma ve piyasa etkileri:

Büyük miktarda faturasız tarım ürününün şehirlerarası taşınması, kayıt dışı ticaret ve vergi kaybı risklerini gündeme getiriyor. Denetimlerin ulaşım noktalarında yoğunlaştırılması, yasal belgelerin kontrolü ve üretim koşullarının izlenmesi gibi önlemler, benzer olayların önüne geçilmesinde etkili oluyor. Olayın devam eden soruşturması, sektördeki diğer aktörlere yönelik caydırıcılık etkisi yaratabilir.

ŞEHİRLERARASI OTOBÜSTE KAÇAK İNCİR ELE GEÇİRİLDİ