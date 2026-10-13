Karaman'da balkon kazası: 2 yaşındaki çocuk 6 metreden düştü

Karaman'ın Abbas Mahallesi 338. Sokak adresinde meydana gelen olayda, 2 katlı bir apartmanın birinci katındaki balkona kardeşleriyle çıkan 2 yaşındaki yabancı uyruklu E.K., bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten asfalt zemine düştü.

olayın gerçekleştiği adres:

Olay, apartmanın birinci katındaki balkonda gerçekleşti. Çocuğun balkonda kardeşleriyle birlikte olduğu ve dengesini kaybettiği yönünde bilgi edinildi.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı çocuk ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

KARAMAN’DA KARDEŞLERİYLE BİRLİKTE BALKONA ÇIKAN 2 YAŞINDAKİ ÇOCUK, YAKLAŞIK 6 METRE YÜKSEKLİKTEN ASFALT ZEMİNE DÜŞEREK YARALANDI.