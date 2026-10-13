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Talas'ta mobilya müdürünün ölümü tasarlama iddiasıyla yeniden duruşmada

Kayseri'de 24 Nisan 2026'de evinin önünde öldürülen mobilya fabrikası müdürünün davasında, savcı sanığın tasarlayarak kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını istedi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 16:29

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Talas'ta mobilya müdürünün ölümü tasarlama iddiasıyla yeniden duruşmada

Talas'ta mobilya müdürünün ölümü tasarlama iddiasıyla yeniden duruşmada

Kayseri'nin Talas ilçesinde 24 Nisan 2026 tarihinde evinin önünde öldürülen mobilya fabrikası müdürü Mustafa D. ile ilgili dava, tutuklu sanık M.Ş. hakkında Kayseri 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etti. Duruşmada maktulün ailesi, şirket yöneticileri ve taraf avukatları hazır bulundu.

duruşmada taraf beyanları ve tanık ifadeleri:

Maktulün kızları G. D. ve H. D., babalarının borç içinde biri olmadığını vurgulayarak olayın planlı işlendiğini ve sanıktan şikayetçi olduklarını bildirdi. Duruşmada tanık olarak dinlenen şirket sahibi M.İ., Mustafa D. ile sanık M.Ş. arasında açık bir husumet bulunmadığını, ilişkilerinin iyi olduğunu belirtti. Diğer şirket sahibi H.İ. de benzer şekilde taraflar arasında devam eden bir düşmanlık olmadığını ifade etti.

Aile avukatı, tarafların geçmişte yaşadığı silahlı saldırı ve tehdit iddialarına dair önceki dava dosyalarından bölümler ve tehdit mesajlarını okuyarak tanıklara sorular yöneltti. Şirket sahipleri ise söz konusu husumetin güncel olmadığını söyledi. Aile avukatıysa olayın geçmiş yıllarda mahkemeye taşınan dosyalarla bağlantılı olduğunu ileri sürerek olası azmettiricilerin tespit edilmesini talep etti.

sanığın savunması, savcının mütalaası ve mahkeme kararı:

Tutuklu sanık M.Ş., savunmasında cinayeti tasarlamadığını, maktulle 18 yıl birlikte çalıştıklarını ve aralarında geçmişten gelen kırgınlıklar bulunduğunu söyledi. Sanık, parasını istemek ve yeniden iş bulabilmek amacıyla Mustafa D.'nin yanına gittiğini, araçtan indikten sonra kendisine hakaret edildiğini ve maktulün elini beline götürmesini gördüğünü iddia ederek panik içinde yere doğru ateş ettiğini anlattı ve pişman olduğunu dile getirdi.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını veren savcı, sanığın tasarlayarak kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti. Aile avukatı, sanığın HTS kayıtlarının ve banka hesaplarının incelenmesini talep ederek delillerin araştırılmasını istedi. Taraf avukatları esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak için süre talep edince mahkeme ek süre vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Mahkeme sürecinde talep edilen HTS ve finansal kayıtların incelemesi ile önceki dava kayıtlarındaki iddiaların değerlendirilmesi, bir sonraki duruşmanın ana gündemini oluşturacak.

KAYSERİ’DE MOBİLYA FABRİKASI MÜDÜRÜ MUSTAFA D.&#039;NİN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN DAVADA TUTUKLU SANIK...

KAYSERİ’DE MOBİLYA FABRİKASI MÜDÜRÜ MUSTAFA D.'NİN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN DAVADA TUTUKLU SANIK YENİDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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