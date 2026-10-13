korkuteli’de iki kamyonetin çarpışması: 1 ölü, 2 yaralı

Korkuteli'de trafik kazası

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Meryem Kuzan (84) hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Olay, Korkuteli-Tefenni yolu üzerinde gerçekleşti.

Kaza ayrıntıları:

Edinilen bilgilere göre, Tefenni istikametinden Antalya yönüne giden Osman K. (56) yönetimindeki 07 GGM 77 plakalı kamyonet ile Korkuteli istikametinden gelerek Şehit İlyas Acar Caddesi'ne dönen İbrahim T. (17) idaresindeki 34 ZL 848 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada sürücü Osman K. ile araçta bulunan Halim K. (62) ve Meryem Kuzan (84) yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

Yaralılar, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri tarafından araçlardan çıkarılarak Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Meryem Kuzan yaşamını yitirdi.

Olayda sürücü İbrahim T.'nin kullandığı kamyonetin babasına ait olduğu, söz konusu aracın Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir taşeron firma tarafından kullanıldığı ve kaza anında görevde olmadığı öğrenildi. İbrahim T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ANTALYA’NIN KORKUTELİ İLÇESİNDE İKİ KAMYONETİN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ YARALANDI.