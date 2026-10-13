Atakum’da fındık üretiminde verimi yükseltmeyi hedefleyen 10 model bahçe kuruldu

Atakum’da FINDEK model bahçelerle fındık üretimine uygulamalı dönüşüm

Samsun’un Atakum ilçesinde, fındık üretiminde verim ve kaliteyi artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek ve üreticilerin gelirlerini yükseltmek amacıyla FINDEK Projesi kapsamında 10 mahallede model bahçeler oluşturuldu. Proje, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirildi ve uygulamalı eğitimlerle saha uygulamalarını çiftçilere aktarmayı hedefliyor.

Uygulamalı eğitim ve hedefler:

Model bahçelerde modern tarım teknikleri üreticilere sahada gösterildi; doğru budama, gübreleme, hastalık ve zararlı mücadelesi, güvenli hasat ve depolama konularında eğitimler gerçekleştirildi. Proje ile bilimsel yöntemlerin tarıma kazandırılması, üreticilerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir üretim anlayışının yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Hedefler arasında Atakum’daki 30.939 dekarlık alanda dekara düşen verimin 100–130 kilogram aralığından 160 kilograma çıkarılması; model bahçelerde ise fındık içi randımanının %54–56 seviyelerine yükseltilmesi yer alıyor.

Üreticilere verilen destekler:

Proje, toplam 1 milyon TL kamu bütçesiyle yürütülüyor. Üreticilere budama ekipmanları, feromon tuzak kitleri ve jüt çuvallar dağıtılacak; 100 noktadan alınacak toprak örnekleri analiz edilecek ve hasat öncesi pestisit kalıntı analizleri ücretsiz yapılacak. Ayrıca 10 mahallede ortak kullanım için tahsis edilen mobil dal parçalama makinesi ile budama atıklarının organik gübreye dönüştürülmesi sağlanacak.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, projeyi değerlendirirken üreticilere teknik ve maddi destek verdiklerini belirtti. Yılmaz, uygulamalı eğitimin önemine vurgu yaparak üreticinin birim alan verimini artırmaya yönelik uygulamalar, atık yönetimi ve maliyeti düşüren yöntemlerin projede yer aldığını söyledi. Yılmaz ayrıca: "Üreticilerimiz üretiyor, biz de onların her zaman yanında olmaya, onlara destek vermeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı ve toprağa dayalı gübrelemenin, budamanın, zararlı mücadelesinin önemine dikkat çekti.

Yılmaz, projede dosya halindeki uygulamaların yanı sıra hasat işçiliğini azaltan file kullanımının ve ortak kullanımda olacak dal parçalama makinesinin maliyetleri düşürmede öne çıktığını aktardı. Machine sayesinde budama artıklarının organik gübreye dönüştürülerek hem maliyetin azalacağı hem de sürdürülebilirliğin destekleneceği vurgulandı.

Programda söz alan Samsun Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkan Vekili Ali Korkmaz ise yüz yüze, sahada uygulamalı eğitimin önemine dikkat çekti. Korkmaz, yapay zekâyla bilgi edinmenin yaygınlaştığı dönemde sahadaki uygulamalı eğitimin değerini koruduğunu belirterek: "Ben yapay zekâyı çok iyi kullananlardan biriyim ama hiçbir zaman eğitimimi onun üzerine kurmuyorum" dedi ve projenin diğer çalışmalara zemin oluşturacağına inanığını ekledi.

Programda ayrıca Atakum İlçe Tarım ve Orman Müdürü Turgut Güler ve Samsun Ziraat Odası Başkanı Hasan Tütüncü söz aldı. Etkinlik, fındık bahçesinde yapılan toprak örneği alınmasıyla sona erdi.

FINDEK model bahçeler, sahada gösterilen uygulamalar ve paylaşımlı ekipman kullanımıyla hem üretim maliyetlerini azaltmayı hem de ürün kalitesini artırmayı hedefliyor. Projenin yaygınlaşmasıyla birlikte bölgedeki fındık üretiminde verim artışı ve kalite yükselmesinin sağlanması bekleniyor.

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE FINDIK ÜRETİMİNDE VERİM VE KALİTEYİ ARTIRMAK, ÜRETİM MALİYETLERİNİ DÜŞÜRMEK VE ÜRETİCİLERİN GELİRLERİNİ YÜKSELTMEK AMACIYLA FINDEK PROJESİ KAPSAMINDA 10 MAHALLEDE MODEL BAHÇELER OLUŞTURULDU.