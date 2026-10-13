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Siirt’te park halindeki 80 GP 977 plakalı otomobilde yangın çıktı; itfaiye büyümeden müdahale etti

Siirt’te Kooperatif Mahallesi’nde park halindeki 80 GP 977 plakalı otomobilin direksiyon bölümünde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 16:24

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Siirt’te park halindeki 80 GP 977 plakalı otomobilde yangın çıktı; itfaiye büyümeden müdahale etti

Siirt’te park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Siirt’in Kooperatif Mahallesinde park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Araç sahibi Can B.'ye ait olduğu belirtilen 80 GP 977 plakalı otomobilin direksiyon bölümünde başlayan alevler, çevredeki vatandaşların müdahalesi ve yetkililere yapılan ihbar ile itfaiye ekiplerine bildirildi.

olayın seyri:

Yangının, otomobilin direksiyon bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladığı bildirildi. Olayı fark edenler durumu 112 acil çağrı merkezi'ne bildirdi; ihbarın ardından kısa sürede bölgeye sevk edilen ekipler, gelişen duruma anında müdahale etti.

müdahale ve hasar:

Kısa sürede olay yerine ulaşan Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına alarak alevlerin aracın diğer bölümlerine ve özellikle motor kısmına sıçramasını önledi. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü; olayda araçta maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Olayla ilgili çalışmalar ve yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Yetkililer, soruşturma tamamlanana kadar net bir neden açıklanmayacağını belirtti.

SİİRT&#039;TE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN...

SİİRT'TE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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