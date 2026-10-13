Dolar 49,3638 +0,01%
Euro 55,2756 +0,40%
Bist 12.238,35 +0,72%
Altın Gram 6.650,83 +0,00%
EUR/USD 1,1194 +0,30%
Brent Petrol 105,84 -0,76%
--°

Okullarda tatbikat ve bilinçlendirme: afet eğitimi Yenişehir İlkokulu'nda

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 13 Ekim'de Yenişehir İlkokulu'nda öğrenci ve öğretmenlere yangın eğitimi ve deprem tatbikatı ile afet farkındalığı sağladı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 16:25

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Okullarda tatbikat ve bilinçlendirme: afet eğitimi Yenişehir İlkokulu'nda

Eğitimin uygulamalı aşamaları:

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Yenişehir İlkokulu'nda kapsamlı bir afet eğitimi programı düzenledi. Programda öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla yangın eğitimi, afet farkındalık eğitimi ve deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Eğitim sırasında öğrencilere afetlerle mücadele yöntemleri, deprem anında yapılması gerekenler ve acil tahliye uygulamalarına dair uygulamalı bilgiler aktarıldı. Sınıflarda verilen bilgilendirmenin ardından sirenlerin devreye girmesiyle düzenli bir şekilde tahliye gerçekleştirildi ve okul bahçesinde toplanma prosedürleri uygulamalı olarak gösterildi.

Toplanan gruba, yangına ilk müdahale konusunda pratik göstergeler sunuldu; eğitim kapsamında yangın tüpü kullanımı uygulamalı olarak öğretmen ve öğrencilere gösterildi. Bu bölüm, olası yangın senaryolarında ilk müdahalenin nasıl yapılacağına dair güven oluşturmayı hedefledi.

Hazırlık, bilgilendirme ve hedefler:

Eğitimlerde afet öncesinde hazırlıklı olmanın, afet anında doğru davranışların ve tahliye planlarının can kayıplarını ve maddi zararları azaltmadaki rolüne vurgu yapıldı. Programın amacı, öğrenci ve eğitimcilerin afet öncesi, sırası ve sonrasında alınması gereken tedbirler konusunda bilinç seviyesini artırmaktı.

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Azad Yıldız da programa katılarak eğitim sonrasında öğretmen ve öğrencilere afet farkındalığına yönelik bilgi içeren broşürler dağıtıldı. Broşürler, ev ve okul düzeyinde uygulanabilecek basit hazırlık adımlarını içeriyordu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde bu eğitim ve tatbikatların kent genelindeki farklı okullarda da sürdürülmesini planlıyor. Amaç, toplum genelinde afet bilincini yaygınlaştırmak, çocukların ve eğitimcilerin afetlere karşı hazırlığını güçlendirmek ve daha güvenli bir kent oluşturmak.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERE YÖNELİK YANGIN EĞİTİMİ, AFET FARKINDALIK...

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERE YÖNELİK YANGIN EĞİTİMİ, AFET FARKINDALIK EĞİTİMİ VE DEPREM TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Üniversiteler arası köprüler güçleniyor: ALKÜ ile Tlemcen yeni adımlar attı
images

Anamur'da Mescid-i Aksa kız Kur’an kursunda söndürme tatbikatıyla farkındalık
images

Ücretsiz kurs desteği Rabia'yı konservatuvara taşıdı
images

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi yeni akademik yıla kimlik ve değer vurgusuyla b...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Beyşehir gölü'nde 24 saat denetimle yasa dışı avcılık önleniyor

Kral vi. felipe sebte'ye ziyaretinde kraliyetin desteğini yineledi

Beyşehir'de 'trafikte beni görün' ile engelsiz ulaşım vurgusu

Üniversiteler arası köprüler güçleniyor: ALKÜ ile Tlemcen yeni adımlar attı

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi