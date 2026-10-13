Okullarda tatbikat ve bilinçlendirme: afet eğitimi Yenişehir İlkokulu'nda

Eğitimin uygulamalı aşamaları:

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Yenişehir İlkokulu'nda kapsamlı bir afet eğitimi programı düzenledi. Programda öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla yangın eğitimi, afet farkındalık eğitimi ve deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Eğitim sırasında öğrencilere afetlerle mücadele yöntemleri, deprem anında yapılması gerekenler ve acil tahliye uygulamalarına dair uygulamalı bilgiler aktarıldı. Sınıflarda verilen bilgilendirmenin ardından sirenlerin devreye girmesiyle düzenli bir şekilde tahliye gerçekleştirildi ve okul bahçesinde toplanma prosedürleri uygulamalı olarak gösterildi.

Toplanan gruba, yangına ilk müdahale konusunda pratik göstergeler sunuldu; eğitim kapsamında yangın tüpü kullanımı uygulamalı olarak öğretmen ve öğrencilere gösterildi. Bu bölüm, olası yangın senaryolarında ilk müdahalenin nasıl yapılacağına dair güven oluşturmayı hedefledi.

Hazırlık, bilgilendirme ve hedefler:

Eğitimlerde afet öncesinde hazırlıklı olmanın, afet anında doğru davranışların ve tahliye planlarının can kayıplarını ve maddi zararları azaltmadaki rolüne vurgu yapıldı. Programın amacı, öğrenci ve eğitimcilerin afet öncesi, sırası ve sonrasında alınması gereken tedbirler konusunda bilinç seviyesini artırmaktı.

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Azad Yıldız da programa katılarak eğitim sonrasında öğretmen ve öğrencilere afet farkındalığına yönelik bilgi içeren broşürler dağıtıldı. Broşürler, ev ve okul düzeyinde uygulanabilecek basit hazırlık adımlarını içeriyordu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde bu eğitim ve tatbikatların kent genelindeki farklı okullarda da sürdürülmesini planlıyor. Amaç, toplum genelinde afet bilincini yaygınlaştırmak, çocukların ve eğitimcilerin afetlere karşı hazırlığını güçlendirmek ve daha güvenli bir kent oluşturmak.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERE YÖNELİK YANGIN EĞİTİMİ, AFET FARKINDALIK EĞİTİMİ VE DEPREM TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRDİ.