Operasyonun kapsamı ve yürütülen soruşturma:

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Aydın merkezli ve 5 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Soruşturmada hedef alınan toplam şüpheli sayısının 36 olduğu, bu kişilerden 31inin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi. Diğer şüphelilerden 2 kişinin firari olduğu, 3 kişinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait hesaplarda yürütülen incelemelerde, 2026 yılı içinde gerçekleştirilen işlemler mercek altına alındı ve mali hareketler detaylandırıldı.

Dijital deliller ve banka hesaplarına ilişkin bulgular:

İncelemelerde toplam 30 bin 585 ayrı işlemde, 1 milyar 759 milyon 544 bin 749 TL tutarında işlem hacmi tespit edildi. Ayrıca operasyon kapsamında toplam 6 bin 51 IBAN hesabı belirlenerek Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) bildirildi.

Savcılık kayıtlarına göre, şüphelilerin yasa dışı bahis gelirlerini önce yerli kripto varlık platformlarına, ardından yurt dışı merkezli platformlara ve tespit edilemeyen kripto cüzdanlarına aktardıkları değerlendiriliyor. Bu yönlü finansal akışların çözülmesine yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Ele geçirilen malzemeler ve adliyeye sevk:

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile belge ele geçirildi. Kayıtlara göre ele geçirilenler arasında 33 cep telefonu, 3 dizüstü bilgisayar, 3 tablet, 1 para kasası, 28 SIM kart, 2 SSD ve 1 harddisk yer alıyor; toplamda 71 dijital materyal ve çeşitli eşyaya el konuldu.

Gözaltına alınan 31 şüpheli, sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Aydın Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin sürdüğü ve soruşturmanın detaylarının adli süreç ilerledikçe netleşeceği belirtildi.

Aydın merkezli siber operasyonunda 31 şüpheli adliyeye sevk edildi