olayın gelişimi:

Ordu'nun Fatsa ilçesi Konakbaşı Mahallesi'ndeki Fatsa Özel Sanayi Sitesi'nde yangın, Yüksel Uza'ya ait iş yerinde başladı. İş yerinden yükselen alevleri gören esnaflar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Alevler kısa sürede çevredeki iş yerlerine sıçradı ve İsa Uza ile Fatsa Özel Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Adem Çıtlak'a ait iş yerlerine de yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

maddi hasar ve soruşturma:

Yangında İsa Uza'ya ait iki iş yeri ile Yüksel Uza ve Adem Çıtlak'a ait birer iş yerinde maddi hasar oluştu; toplam 4 iş yeri zarar gördü. Bölgedeki görgü tanıklarının ifadelerine başvurulurken, olayla ilgili resmi inceleme başlatıldı.

Ordu Valisi Muammer Erol, yangın bölgesine giderek yetkililerden bilgi aldı ve esnafa geçmiş olsun dileklerini iletti. Yangının, iş yerinde ısınma amacıyla yanıcı madde yakılması sırasında çıktığı tahmin ediliyor; konuya ilişkin soruşturma sürüyor.

ORDU'NUN FATSA İLÇESİNDE SANAYİ SİTESİNDE ÇIKAN YANGINDA 4 İŞ YERİ HASAR GÖRDÜ.