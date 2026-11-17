Aydın Büyükşehir'in ata tohumları dağıtımı büyük ilgi çekti

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen "Ata Tohumları" projesi kapsamında hazırlanan kışlık yerel fide dağıtımı, Efeler ilçesindeki Atatürk Kent Meydanı'nda vatandaşlarla buluştu. Yerel türlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması hedefiyle elde edilen fideler, domates, biber, patlıcan, salatalık, marul ve brokoli gibi birçok çeşitten oluştu.

Dağıtım sırasında meydana gelen yoğun ilgi sonucu, kent meydanına getirilen 45 bin fide kısa sürede tükendi; yetkililer dağıtımın yarım saatte tamamlandığını bildirdi. Proje, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu öncülüğünde her yıl tekrarlanıyor ve katılım giderek artıyor.

Vatandaşların motivasyonu ve kuşaktan kuşağa aktarım:

Sıraya giren vatandaşlar fideleri almak için uzun kuyruklar oluşturdu. Dağıtımdan memnun olduğunu belirten Necmettin Eser, fideleri bahçesine dikeceğini ve ürünleri çocuklarına yedireceğini söyledi. Gençlerden Yağız Dikmen ise aldığı fideleri babaannesiyle dikeceğini, onun deneyimini kendi enerjisiyle birleştirerek bilgiyi kuşaklar arasında aktarmayı hedeflediğini anlattı.

Bu yaklaşım, projede vurgulanan amacın pratiğe dökülmüş hali olarak öne çıktı: tohumların yaşatılması ve bilgi aktarımıyla yerel çeşitlerin korunması. Vatandaşlar, hem hobi hem de gıda güvenliği açısından bu tür uygulamaların teşvik edici olduğunu belirtti.

Lezzet, organik üretim ve kent yaşamında tarım:

Balkonda ya da bahçede bile fidelerin yetiştirilebileceğini söyleyen Kenan Yılgınç, kendi yetiştirdiklerinin taze koparıldığında lezzetinin farklı olduğunu vurguladı. Şenol Ercan ve Saniye Ak gibi vatandaşlar, ata tohumlarının geçmişle bağ kurduğunu ve günümüzdeki üretimlerin tat kaybına dikkat çekerek geleneksel tohumlara dönüş arzusunu dile getirdi.

Emekli çiftçi Ziya Balcı ise organik üretimin ve tarımla uğraşmanın ruhsal faydalarından bahsederek fideleri torunuyla dikeceğini söyledi. Vatandaşların ifadeleri, projenin hem toplumsal hem de bireysel düzeyde karşılık bulduğunu gösterdi.

Sonuç olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ata tohumları girişimi, yerel gen kaynaklarının korunması, kentlilerin tarıma teşviki ve kuşaklar arası bilgi aktarımı açısından somut talep gördü. Ücretsiz dağıtılan fidelerin hızlı tükenmesi, projenin sahada karşılık bulduğunu ve halkın organik, yerel üretime olan ilgisinin sürdüğünü ortaya koydu.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DAĞITIMI YAPILAN KIŞLIK ATA TOHUMU FİDELERİNE VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERİNCE 45 BİN FİDE YARIM SAATTE BİTTİ.