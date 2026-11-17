ARTED, PwC Türkiye iş birliğiyle tıbbi teknolojilerde değer odaklı yaklaşımı gündeme taşıdı

Araştırmacı Tıp Teknolojileri Üreticileri Derneği ARTED, PwC Türkiye ile hazırlanan Tıbbi Teknolojiler Ekosisteminde Sürdürülebilirlik raporunu ve 2026-2027 dönemini kapsayan Sağlıkta Değer Yol Haritası'nı İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında açıkladı. Toplantıya ARTED Yönetim Kurulu Başkanı Gürdal Şahin, ARTED Genel Sekreteri Ferda Bayşu ve dernek yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Neden değer yaklaşımı:

Raporda, Türkiye sağlık sisteminin kaynak kullanımına ilişkin uluslararası karşılaştırmalar paylaşıldı. Türkiye’de sağlık harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payının %4,3 olduğu, OECD ortalamasının ise %9,1 seviyesinde bulunduğu belirtildi. Bu veriler, Türkiye’nin görece sınırlı kaynaklarla yüksek hacimde hizmet sunduğunu gösterirken, demografik değişim ve kronik hastalık yükündeki artışın sistem üzerinde ek baskı yaratacağına işaret ediyor.

Raporda verilen demografik verilerde, 65 yaş ve üzeri nüfusun 2019 yılında 7,55 milyon iken 2024 yılında 9,11 milyon seviyesine çıktığı, beş yıllık dönemde yaşlı nüfusta %20,7 oranında artış gözlendiği; bu grubun toplam nüfus içindeki payının ise %9,1'den %10,6'ya yükseldiği yer aldı. Ayrıca tıbbi cihaz pazarının 2023te 4,6 milyar dolar büyüklüğünde olduğu ve 2028de 6,4 milyar dolara ulaşmasının tahmin edildiği vurgulandı.

Bu çerçevede ARTED, tıbbi teknolojilerin değerlendirilmesinde yalnızca satın alma fiyatının değil; etkinlik, hasta sonuçları, cihazın kullanım ömrü, bakım süreçleri ve sağlık sistemine toplam katkısının birlikte dikkate alınmasını öneriyor.

Yol haritası ve uygulama adımları:

Toplantıda konuşan ARTED Yönetim Kurulu Başkanı Gürdal Şahin, sağlıkta değer yaklaşımının temelinin hastalar için elde edilen sonuçların ve kullanılan kaynakların birlikte değerlendirilmesi olduğunu belirtti. Şahin şu değerlendirmeyi yaptı: ARTED olarak biz yüksek fiyatı değil, yüksek değeri savunuyoruz. Şahin ayrıca en düşük satın alma fiyatının en düşük toplam maliyeti garanti etmediğini vurguladı.

ARTED Genel Sekreteri Ferda Bayşu, raporun tek başına bir tespit metni olmadığını; ortak bir anlayış ve uygulama zemini oluşturmak için hazırlandığını belirtti ve şöyle dedi: Bu raporu bir masanın üzerinde bırakmayacağız. Bayşu, yol haritasının merkezine hastaları koyduklarını, değeri birlikte tanımlamak, ölçmek, pilot uygulamalarla göstermek ve karar mekanizmalarına taşımak istediklerini ifade etti.

Yol haritası kapsamında kamu kurumları, sağlık profesyonelleri, akademi, hasta temsilcileri ve sektör temsilcileriyle iş birliği içinde pilot uygulamalar, veri toplama ve sürekli iletişim programları planlanıyor. ARTED, raporda yer alan uluslararası örneklerden hareketle fiyat dışı kriterlerin karar süreçlerine entegre edilmesini savunuyor; bu yaklaşımın kamu kaynaklarının etkin kullanımını, yenilikçi teknolojilere sürdürülebilir erişimi ve daha güçlü klinik sonuçları beraberinde getireceği öngörülüyor.

Raporda pragmatik bir bakış açısıyla tıbbi teknolojilerin ekosistem bakımından; araştırma-geliştirme, üretim, lojistik, sağlık hizmeti sunumu, finansman, düzenleme ve yönetişim boyutlarıyla bütüncül olarak ele alındığı; çalışmanın paydaş görüşleriyle desteklendiği bildirildi.

Toplantının kapanışında Şahin, sağlıkta değerin tek bir kurumun gündemi olamayacağını, finansal sürdürülebilirlik, hastaların yenilikçi teknolojilere erişimi ve kamu kaynaklarının etkin kullanımının birbirini tamamlayan hedefler olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. ARTED’in hedefi, tıbbi teknolojilerde değer odaklı bir yaklaşımı yaygınlaştırarak mevcut kapasitenin daha iyi sağlık sonuçları üretmesine katkı sağlamak olarak açıklandı.

Raporda ve yol haritasında önerilen adımların hayata geçirilmesi için izlenecek süreçler arasında ölçülebilir göstergelerin tanımlanması, pilot uygulamalar, çok paydaşlı değerlendirme mekanizmaları ve sürekli iletişim yer alıyor. ARTED yetkilileri, bu çalışmaların sağlık politikaları ve satın alma uygulamalarına somut öneriler sunacak şekilde ilerleyeceğini belirtti.

ARTED'den sağlıkta sürdürülebilirlik için "değer" çağrısı