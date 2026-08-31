Taşucu'da KKTC seferleri Filo Jet faciası nedeniyle durdu

Taşucu limanında seferler durdu

Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'ndan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılması planlanan feribot seferleri, Girne açıklarında batan Filo Jet gemisi faciasının ardından iptal edildi. Liman yönetimi tarafından yapılan duyuruda "Taşucu-KKTC (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) seferleri iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Facianın ayrıntıları:

Girne-Taşucu hattında sefer yapan Filo Jet isimli yolcu gemisinin, Girne Limanı'ndan ayrıldıktan kısa süre sonra su alarak alabora olduğu bildirildi. Gemide 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişinin bulunduğu belirtildi. Yapılan son açıklamalara göre kazada 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kurtarılırken, kayıp kişileri bulmak için arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Taşucu'da bekleyiş ve alternatifler:

Seferlerin iptali ilan edildikten sonra limanda, Kıbrıs'a geçmeyi bekleyen yolcular arasında belirsizlik ve hareketlilik yaşandı. Bazı vatandaşlar seferlerin ne zaman yeniden başlayacağını öğrenmeye çalışırken, bazıları ise alternatif ulaşım imkanlarını değerlendirmeye başladı. Liman yetkilileri ve ilgili kurumlar tarafından yapılacak yeni duyuruların beklendiği belirtildi.

Olayın ardından bölgedeki güvenlik ve kurtarma birimleri yoğun şekilde çalışmaya devam ediyor; liman yönetimi ve yetkililer yolcuları resmi açıklamalar için duyuruları takip etmeye çağırdı.

MERSİN’İN SİLİFKE İLÇESİNDEKİ TAŞUCU LİMANI’NDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NE (KKTC) YAPILMASI PLANLANAN FERİBOT SEFERLERİ, GİRNE AÇIKLARINDA 267 KİŞİNİN BULUNDUĞU FİLO JET İSİMLİ YOLCU GEMİSİNİN BATMASININ ARDINDAN İPTAL EDİLDİ. LİMANDA KIBRIS’A GEÇMEK İÇİN BEKLEYEN YOLCULAR İSE GELİŞMELERİ TAKİP EDİYOR.