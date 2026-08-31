Aydın'da incir sezonu: bakan İbrahim Yumaklı saha incelemesi ve sektör buluşması

Aydın'da incir hasadı ve bakanın ziyareti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dünyanın önde gelen incir üretim merkezlerinden Aydın'a gelerek İncirliova'daki İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde hasat çalışmalarını yerinde inceledi. Bakan, üretim süreçlerinden kurutmaya kadar tüm aşamaların takip edildiğini belirterek sektör paydaşlarıyla bir araya geldi.

Yumaklı, Türkiye'nin dünya incir üretiminde güçlü bir konumda olduğunu vurgulayarak, saha incelemeleri sırasında istatistiklere ve enstitü çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Ziyarette, rekolte tahminleri, Ar-Ge kapasitesi ve ihracat süreçlerindeki aksaklıkların giderilmesine dair değerlendirmeler yapıldı.

enstitü çalışmaları ve gen bankasının önemi:

İncir Araştırma Enstitüsü'nün TAGEM'e bağlı olarak hem Aydın hem de ülke genelindeki incir üretimine yönelik Ar-Ge, model ve metodoloji geliştirdiğini kaydeden Bakan Yumaklı, enstitüde yaklaşık 354 çeşit incirin gen bankasında korunduğunu hatırlattı. Ayrıca Aydın'ın Türkiye üretimindeki ağırlığı şu şekilde belirtildi: Türkiye dünya incir üretiminde %28 payla birinci, Türkiye'deki incirin %60'ı Aydın'da üretiliyor ve organik incirin %84'ü Aydın'da gerçekleşiyor.

Enstitüdeki çalışmalara atıf yaparak, yetiştiricilik, kurutuculuk ve işleme tekniklerine dair Ar-Ge çıktılarının sahaya yansımasının sürdürülebilir üretim açısından kritik olduğuna dikkat çekildi.

ihracat sorunları, kalite kontrol ve alınacak önlemler:

Bakan Yumaklı, ihracatta zaman zaman görülen geri dönüşler ve kalite sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hasat sonrası depolama, paketleme ve taşıma süreçlerinde oluşabilecek küflenmenin (aflatoksin, okratoksin gibi) çeşitli iklim ve uygulama nedenlerine bağlı olarak ortaya çıkabildiğini belirtti. Bu bağlamda, gümrük kapılarından dönen ürünlerin otomatik olarak 'zehir' olarak nitelendirilmesinin yanlış ve zarar verici olduğunu vurguladı: 'Gümrük kapılarından dönen her şeyi zehir olarak addetmek ne ülkemize bir fayda sağlar ne de bu ürüne bir fayda sağlar.'

Yumaklı, bu tür olumsuzlukların minimuma indirilmesi için Bakanlık, üreticiler ve ihracatçıların birlikte çalışmasının zorunlu olduğunu söyledi. Özellikle sözleşmeli üretim uygulamalarının sektöre disiplin getireceğini ve kalite standardizasyonunu güçlendireceğini ifade etti. Ayrıca Bakanlık tarafından toplanmadan pazara sunulana kadar süreçlere yönelik çeşitli destek ve teşviklerin, özellikle kırsal kalkınma yatırımları başta olmak üzere devam edeceği belirtildi.

Bakan 2026 için rekolte tahminlerini de paylaştı: yaklaşık 388 bin ton yaş incir ve 94 bin ton kuru incir öngörülüyor; nihai rakamlar resmi açıklamayla netleşecek. Yumaklı, sektör toplantılarında bu konuların ele alınacağını ve sorunların azaltılması için her türlü çalışmanın yapılacağını söyledi.

Ziyaret sonrası Bakan Yumaklı, Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti Aydın milletvekilleri ve ilgili kurum temsilcileriyle basına kapalı bir sektör toplantısı gerçekleştirdi. Bakan, hasat döneminin üreticiler için hayırlı ve bereketli olmasını dileyerek sektöre destek vaatlerini yineledi.

BAKAN YUMAKLI, ÜRETİM SÜRECİNİ YERİNDE İNCELEYEREK İNCİR HASADINA KATILDI.