Aydın’da kapsamlı denetim: 971 aranan şahıs yakalandı, uyuşturucu ve kaçak ürünlere el konuldu

Aydın valiliği koordinasyonunda sürdürülen çalışmaların bilançosu

Aydın Valiliği koordinesinde yürütülen asayiş ve güvenlik çalışmaları, 4 Ağustos-4 Eylül 2026 tarihleri arasını kapsayan dönemde kapsamlı bir denetim ve operasyon programı olarak kayda geçti. Aydın Valisi Dr. Osman Varol tarafından açıklanan "Z Raporu"na göre, il genelinde yürütülen faaliyetlerde vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunmasına öncelik verildiği bildirildi.

operasyonların kapsamı ve aranan şahıs yakalamaları:

Vali Varol, kolluk kuvvetlerinin suç ve suçlularla mücadelede yoğun mesai harcadığını belirterek, kent genelinde toplam 1.375 uygulama gerçekleştirildiğini açıkladı. Yapılan kontrollerde 1 milyon 275 binden fazla kişi ve araç sorgulandı; aranan şahıslara yönelik uygulamalarda ise 116.305 şahıs sorgulandı. Bu sorgulamalar sonucunda; 335 kişi hapis cezası nedeniyle, 636 kişi ise ifade nedeniyle aranan olmak üzere toplam 971 aranan şahıs yakalandı.

Açıklamada, personel ve kurumlar arası koordinasyonun artırıldığı, uygulamaların kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı. Vali Varol, vatandaşların huzurunun sağlanması amacıyla denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

uyuşturucu, silah ve kaçak ürün ele geçirildi:

Denetimlerdeki bulgular arasında önemli miktarda uyuşturucu ve kaçak ürün ele geçirilmesi dikkat çekti. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında, 1.276,67 gram metamfetamin, 5.567,9 gram esrar, 345,38 gram kokain, 269,36 gram bonzai ve 210,69 gram skunk ele geçirildi. Ayrıca 319 kök kenevir ve 1.221.775 adet sentetik ecza hapı bulundu.

Taklit ve standartlara aykırı ürünlerle mücadele çerçevesinde düzenlenen operasyonlarda 7 depo ve iş yeri denetlendi, 7 kişiye idari işlem uygulandı ve toplam 1.512.470 TL idari para cezası kesildi. Bu denetimlerde 2.107 litre etiketsiz zeytinyağı, 2.677 kilogram zeytin, 840 litre sıvı yağ ve 11 kilogram sahte bal ele geçirildi.

trafik, sahil güvenlik ve düzensiz göç denetimleri:

Trafik yönünden gerçekleştirilen denetimlerde toplam 252.925 araç kontrol edildi; bunların 34.783'ü motosikletti. Denetimler sonucu 38.270 sürücü hakkında işlem yapılırken, 1.518 araç trafikten men edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ise Aydın deniz yetki alanlarında 1.528 saat seyir faaliyetinde bulundu; 147 tekne ve 1.112 şahıs kontrol edildi, bu kontrollerde arama kaydı bulunan 3 şahıs yakalandı.

Düzensiz göçle mücadelede 7 Mobil Göç Noktası ile yürütülen uygulamalarda 1.275 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı; yakalanan 10 düzensiz göçmen Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. Toplamda kolluk birimlerince Geri Gönderme Merkezine teslim edilen 234 düzensiz göçmenden 102'si sınır dışı edildi. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen 7 operasyonda 4 şüpheli tutuklandı ve 11 araca el konuldu.

siber suçlar ve bilinçlendirme çalışmaları:

Siber Suçlarla Mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 298 olaya ilişkin inceleme yapıldı, sanal devriye faaliyetleriyle suç unsuru taşıyan sosyal medya hesapları ve kişiler hakkında 227 araştırma raporu hazırlandı. Dolandırıcılık, güvenli internet, çevrimiçi çocuk istismarı ve siber güvenlik konularında düzenlenen bilgilendirme çalışmalarıyla 30.017 öğrenci, öğretmen ve vatandaşa ulaşılırken, yasadışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerik paylaşımı tespit edilen 388 internet sitesi erişiminin engellenmesi için BTK'ya bildirildi.

Vali Varol, ayrıca orman yangınlarına karşı tüm birimlerin teyakkuz halinde olduğunu belirtti ve risk yönetimi ile denetimlerin aralıksız sürdüğünü vurguladı. Açıklama, il genelinde kamu düzeninin ve halk sağlığının korunmasına yönelik çok yönlü bir denetim anlayışının esas alındığını ortaya koydu.

Yapılan operasyonlar, hem sokak suçlarıyla etkin mücadeleyi hem de organize suç, kaçakçılık ve siber suçlarla mücadelede koordineli çalışmanın sonuç verdiğini gösteriyor. Vali Varol, benzer uygulamaların önümüzdeki dönemde de planlı şekilde devam edeceğini ifade etti.

AYDIN VALİLİĞİ KOORDİNESİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA İL GENELİNDE SON BİR AYDA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 971 KİŞİ YAKALANIRKEN, AYDIN VALİSİ DR. OSMAN VAROL VATANDAŞLARIN HUZUR VE GÜVENLİĞİ İÇİN ÇALIŞMALARIN ARALIKSIZ SÜRECEĞİNİ VURGULADI.