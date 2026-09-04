Okurcalar ve çevresinde 33 yaşındaki kayıp için seferberlik

arama çalışmasının detayları:

Antalya'nın Alanya ilçesi Okurcalar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde evinden ayrılan Hasan Kılınç (33), geri dönmeyince yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgede geniş çaplı arama başlatıldı.

Olay yerine sevk edilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve AKUT ekipleri ile mahalle sakinlerinin desteğiyle karadan yürütülen çalışmalara yaklaşık 50 kişilik ekip katılıyor. Aramalar Okurcalar ve çevresindeki Çakallar mahallelerinde yoğunlaştırıldı.

çalışmanın kapsamı ve ilerleyişi:

Ekipler bölgede patika yollar, yerleşim alanları ve çevre arazilerde sistematik tarama yapıyor. Jandarma, AFAD ve AKUT'un koordinasyonunda sürdürülen aramalarda mahalle halkı da kademeli olarak bilgilendiriliyor ve yönlendiriliyor.

önceki kaybolma vakaları:

Edinilen bilgiye göre Hasan Kılınç, daha önce benzer şekilde 5 kez kaybolmuştu. Bu nedenle ekipler, daha önceki kaybolma vakalarındaki güzergâh ve davranış kalıplarıyla karşılaştırmalı tarama yürütüyor.

Yetkililer, arama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ve bulunan herhangi bir bilgi için yakınların jandarmayla iletişim kurmasını istedi.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE EVİNDEN AYRILDIKTAN SONRA KENDİSİNDEN BİR DAHA HABER ALINAMAYAN 33 YAŞINDAKİ ŞAHSI BULMAK İÇİN GENİŞ ÇAPLI ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI.