Bakım sırasında su alıp yarıya gömülen günübirlik tekne kıyıya çekildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Çolaklı-Side Mahalleleri açıklarında günübirlik turist taşımacılığı yapan bir fiber tekne, bakım ve arıza çalışması nedeniyle su alarak batma tehlikesi geçirdi. Olayın dün gerçekleştiği, teknede o sırada kimsenin bulunmadığı bildirildi.

Meydana geliş ve arızanın nedeni:

Tekneye, iddiaya göre egzozun tamir için sökülmesi sonrasında su girmeye başladı. Aynı zamanda su tahliye pompasının da arızalanması nedeniyle tekne kısa sürede su ile doldu ve suya yarısına kadar gömüldü. Bu gelişme, teknenin kendi başına yüzdürülmesini engelledi.

Müdahale ve alınan önlemler:

Teknenin tamamen batmaması için olay yerinde su sporlarında kullanılan şişme botlar devreye sokuldu ve gerekli takviyeler yapıldı. Yapılan müdahaleyle tekne kontrol altına alınarak kıyıya çekildi. Bugün sabah saatlerinde bakım ve onarım için Manavgat ırmak kenarında bulunan tersaneye götürüldü.

Olayda, teknenin turist taşıma faaliyetinde olmaması nedeniyle herhangi bir can kaybı veya yolcu etkileşimi görülmedi; yetkililer teknenin bakımının tamamlanmasının ardından tekrar hizmete alınacağını belirtti.

Antalya'da günübirlik turist taşımacılığı yapan boş tekne batma tehlikesi geçirdi