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Dadağlı'dan kesintisiz gözetim: Sarıgöl'ün duman gözcüleri

Sarıgöl'de Dadağlı gözetleme kulesinden yapılan 7/24 izleme ve devriyelerle ormanlar sürekli korunuyor; vatandaşlar anız ve ateş hakkında uyarıldı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 13:31

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EDİTÖR: Aslı Han

Dadağlı'dan kesintisiz gözetim: Sarıgöl'ün duman gözcüleri

Sarıgöl'de gözetim nasıl yürütülüyor:

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde orman yangınlarına karşı alarm seviyesi yüksek tutuluyor. Sarıgöl Orman İşletme Şefliği'ne ait yangın gözetleme kulelerinde görev yapan ekipler, 7/24 boyunca çevredeki ormanlık alanları izliyor. Dadağlı mevkiindeki gözetleme kulesinden yapılan gözlemlerle geniş bir saha anbean takip edilirken, görülen en küçük duman bile ekipler tarafından anında ilgili birimlere bildiriliyor.

Emin Şıvka, ekiplerin sürekli teyakkuz halinde olduğunu belirterek hızlı müdahalenin öncelik olduğunu vurguladı. Amaç, muhtemel yangınlara en kısa sürede ulaşarak büyümesini engellemek ve zararları sınırlamak.

Sahadaki önlemler ve bilgilendirme:

Yangın riskine karşı sahadaki tedbirler de sürüyor; ormanlık alanlarda yürütülen devriyeler ekim ayına kadar devam edecek. Ekipler gözetleme kuleleriyle koordineli çalışarak hem izleme hem de müdahale kapasitesini artırıyor.

Orman köylerinde yaşayan vatandaşlar düzenli olarak bilgilendiriliyor. Yetkililer özellikle anız ve kuru ot yakılmaması, ormanlık alanlarda ateş yakılmaması ve şüpheli durumların vakit kaybetmeden yetkililere bildirilmesi konusunda uyarılarda bulunuyor. Bu önlemler, küçük bir ihmalin bile büyük yangınlara dönüşmesini önlemeye yönelik alınan temel adımlar arasında yer alıyor.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE ORMAN YANGINLARINA KARŞI ALARM SEVİYESİ YÜKSEK TUTULUYOR. SARIGÖL...

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE ORMAN YANGINLARINA KARŞI ALARM SEVİYESİ YÜKSEK TUTULUYOR. SARIGÖL ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİNE AİT YANGIN GÖZETLEME KULELERİNDE GÖREV YAPAN EKİPLER, ÇEVREDEKİ ORMANLIK ALANLARI 7 GÜN 24 SAAT BOYUNCA GÖZETLERKEN, GÖRÜLEN EN KÜÇÜK DUMAN BİLE EKİPLER TARAFINDAN ANINDA İLGİLİ BİRİMLERE BİLDİRİLİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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