Manyas'ta samanlar alev aldı, itfaiye büyümeden müdahale etti

Manyas'ta çiftlikte saman yangını kontrol altına alındı
Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı Haydar Mahallesi'nde bir çiftlikte istiflenmiş samanlarda yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, yangının daha fazla büyümesini önledi.
müdahale ekipleri ve ulaşım:
İhbar üzerine saat sıralarında bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 3 itfaiye aracı ve 7 personel sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine ulaşarak alevlere yönelip müdahale başlattı.
soğutma çalışması ve inceleme:
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, yanan samanları çiftlikte bulunan boş araziye yayarak detaylı bir soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yetkililer, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.
MANYAS'TA ÇİFTLİKTE ÇIKAN SAMAN YANGINI İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ
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