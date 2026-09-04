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Hatay'da yasalara aykırı avın bedeli: 7 arı şahinine zarar veren kişiye idari ceza ve yüksek tazminat

Hatay'da Üçgedik Mahallesi'nde 7 arı şahini avlayan kişiye 26.278 TL ceza ve 1.330.000 TL tazminat raporu hazırlandı; tüfek ele geçirildi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 13:22

GÜNCELLEME: 04 Eylül 2026 - 13:38

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Hatay'da yasalara aykırı avın bedeli: 7 arı şahinine zarar veren kişiye idari ceza ve yüksek tazminat

Olayın tespiti

Serinyol jandarma ekipleri yapılan kontroller sırasında Antakya ilçesi Üçgedik Mahallesi'nde avlanan bir kişiyi yakaladı. Olay, Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bildirildi ve müdürlük tarafından idari işlem başlatıldı.

Uygulanan idari yaptırımlar:

İnceleme sonucu şahsa, "Koruma altındaki yaban hayvanlarının avlanması", "Avlanma süresi dışında avlanma", "Avlaklarda avcılık belgesi olmadan avlanma" ve "Haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış otomatik, yarı otomatik ve pompalı yivsiz av tüfekleriyle avlanma" maddelerinden toplam 26.278 TL idari yaptırım uygulandığı bildirildi.

Tespit edilen zarar ve el koyma:

Müdürlük raporuna göre şahsın vurduğu 5 ölü, 2 yaralı olmak üzere toplam 7 arı şahini için hazırlanan tazminat tutarı 1.330.000 TL olarak kayda geçti. Olay sırasında kullanılan yarı otomatik av tüfeğine de el konuldu.

Konuyla ilgili idari işlemler ve tazminat raporu resmi kayıtlara geçti; ilgili kurumların tespit ve yaptırım süreci tamamlandı.

HATAY’DA 7 ARI ŞAHİNİ AVLAYAN ŞAHSA ÇEŞİTLİ MADDELERDEN 26 BİN TL İDARİ YAPTIRIM CEZASI...

HATAY’DA 7 ARI ŞAHİNİ AVLAYAN ŞAHSA ÇEŞİTLİ MADDELERDEN 26 BİN TL İDARİ YAPTIRIM CEZASI UYGULANIRKEN, 5 ÖLÜ, 2 YARALI OLMAK ÜZERE 7 ARI ŞAHİNİ İÇİN 1 MİLYON 330 BİN TL TAZMİNAT RAPORU HAZIRLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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