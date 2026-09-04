Şırnak’ta İUP katılımcılarına iş yaşamında bağımlılıkla mücadele eğitimi

Eğitim programı ve iş birliği:

Şırnak Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü ile Şırnak İl Özel İdaresi iş birliğinde yürütülen İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında katılımcılara yönelik bağımlılıkla mücadele eğitimi düzenlendi. Eğitim, katılımcıların çalışma hayatına uyum süreçleriyle paralel olarak sosyal farkındalıklarının artırılmasını amaçladı.

Eğitimin içeriği ve hedefleri:

Şırnak Yeşilay Şubesi tarafından verilen eğitimde bağımlılığın birey ve toplum üzerindeki etkileri, bağımlılıklardan korunma yolları ve bağımlılıkla mücadelede izlenebilecek yöntemler ele alındı. Katılımcılara riskleri tanıma, korunma stratejileri geliştirme ve destek mekanizmalarına yönlendirme konularında bilgiler aktarıldı.

Katılımcılar ve beklentiler:

Programa İŞKUR’u temsilen Ömer Anık, İl Özel İdaresini temsilen Abdurrahman Bulut, Şırnak Yeşilay Şubesi temsilcisi ile İUP katılımcıları katıldı. Düzenlenen oturumlarla katılımcıların sadece mesleki uyumlarının değil, aynı zamanda sosyal bilinç ve dayanıklılıklarının da güçlendirilmesi hedeflendi.

Program yetkilileri, verilen eğitimin katılımcıların iş yaşamındaki performansını olumlu yönde etkilemesi ve toplum içinde sağlıklı davranış modellerinin yaygınlaşmasına katkı sağlamasını beklediklerini belirtti.

ŞIRNAK ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU (İŞKUR) İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE ŞIRNAK İL ÖZEL İDARESİ İŞ BİRLİĞİNDE YÜRÜTÜLEN İŞGÜCÜ UYUM PROGRAMI (İUP) KAPSAMINDA KATILIMCILARA YÖNELİK “BAĞIMLILIKLA MÜCADELE” EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.