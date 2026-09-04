Dolar 48,2330 -0,37%
Euro 56,2961 -0,01%
Bist 13.967,40 +0,25%
Altın Gram 6.998,58 -0,59%
EUR/USD 1,1625 -0,05%
Brent Petrol 95,17 -0,37%
--°

Şırnak’ta İUP katılımcılarına iş yaşamında bağımlılıkla mücadele eğitimi

Şırnak'ta İŞKUR ile İl Özel İdaresi iş birliğindeki İUP kapsamında Şırnak Yeşilay Şubesi, katılımcılara bağımlılıkla mücadele eğitimi verdi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 13:33

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Şırnak’ta İUP katılımcılarına iş yaşamında bağımlılıkla mücadele eğitimi

Eğitim programı ve iş birliği:

Şırnak Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü ile Şırnak İl Özel İdaresi iş birliğinde yürütülen İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında katılımcılara yönelik bağımlılıkla mücadele eğitimi düzenlendi. Eğitim, katılımcıların çalışma hayatına uyum süreçleriyle paralel olarak sosyal farkındalıklarının artırılmasını amaçladı.

Eğitimin içeriği ve hedefleri:

Şırnak Yeşilay Şubesi tarafından verilen eğitimde bağımlılığın birey ve toplum üzerindeki etkileri, bağımlılıklardan korunma yolları ve bağımlılıkla mücadelede izlenebilecek yöntemler ele alındı. Katılımcılara riskleri tanıma, korunma stratejileri geliştirme ve destek mekanizmalarına yönlendirme konularında bilgiler aktarıldı.

Katılımcılar ve beklentiler:

Programa İŞKUR’u temsilen Ömer Anık, İl Özel İdaresini temsilen Abdurrahman Bulut, Şırnak Yeşilay Şubesi temsilcisi ile İUP katılımcıları katıldı. Düzenlenen oturumlarla katılımcıların sadece mesleki uyumlarının değil, aynı zamanda sosyal bilinç ve dayanıklılıklarının da güçlendirilmesi hedeflendi.

Program yetkilileri, verilen eğitimin katılımcıların iş yaşamındaki performansını olumlu yönde etkilemesi ve toplum içinde sağlıklı davranış modellerinin yaygınlaşmasına katkı sağlamasını beklediklerini belirtti.

ŞIRNAK ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU (İŞKUR) İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE ŞIRNAK İL ÖZEL İDARESİ İŞ BİRLİĞİNDE...

ŞIRNAK ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU (İŞKUR) İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE ŞIRNAK İL ÖZEL İDARESİ İŞ BİRLİĞİNDE YÜRÜTÜLEN İŞGÜCÜ UYUM PROGRAMI (İUP) KAPSAMINDA KATILIMCILARA YÖNELİK “BAĞIMLILIKLA MÜCADELE” EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Muğla'da buzağı seferberliği: ilk 24 saatte müdahale önceliği
images

MSB fotoğraflarıyla operasyonu belgeledi: Girne açıklarında kayıp 16 kişi için a...
images

Milas’ta 132 muhtarın talepleri sahada çözüme taşınıyor
images

Talas lezzetleri tarihi konakta Türkiye kültür yolu'nda

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gün doğumunda bostanda: Gercüş'te iki tilkinin oyunlu koşusu

Elazığlı güreşçi ali asaf çiçek milli kadroya seçildi

Öğrencilere sektörden eğitim: Arkas ile sürdürülebilir lojistik dersi BAU’da

Muğla'da buzağı yaşam hattı: ilk 24 saatte müdahale ve uygulamalı eğitim

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı