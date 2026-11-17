Aydın'da konut ve işyeri satışları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2026 Ekim ayında Aydın'da toplam 2.256 konut satıldı; bu, Eylül ayına göre yüzde 16,50 azalış anlamına geliyor. Aynı dönemde işyeri satışları ise yüzde 5 azalarak 271 oldu.

satışların tür ve el dağılımı:

Konut satışlarında 722 adet ilk el, 1.534 adet ikinci el satış gerçekleşti. İşyeri satışlarında ise 85 ilk el ve 186 ikinci el olarak kaydedildi.

Satış şekline göre konutta 1.959 diğer satış ve 297 ipotekli satış bildirilirken, işyerinde 263 diğer satış ve 8 ipotekli satış yer aldı.

yabancılara yapılan satışlar:

Ekim 2026'da yabancılara yapılan satışlarda Aydın'da 31 konut ve 3 işyeri satıldı. Konut satışlarında ülke dağılımı şu şekilde: 9 konut ile Birleşik Krallık, 6 ile Almanya, 3 ile Belçika, 2şer konut ile Hollanda ve İrlanda; birer konut ile Romanya, Ukrayna, Rusya, Fransa, İtalya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuveyt, Mısır ve Filistin kaydedildi. İşyeri satışlarında ise 2 işyeri Birleşik Krallık ve 1 işyeri Rusya'ya satıldı.

Veriler, Ekim ayı ve bir önceki ay karşılaştırmasına dayalı olup, TÜİK tarafından yayımlanan resmi satış kayıtlarını temel almaktadır.

KONUT SATIŞ RAKAMLARI BELLİ OLAN AYDIN’DA 2026 EKİM AYINDA TOPLAM 2 BİN 256 KONUT SATILIRKEN, SON BİR AYDA KONUT SATIŞLARI YÜZDE 16 AZALDI.