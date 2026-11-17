Trendyol satıcıları kasım kampanyalarında yoğun satış gerçekleştirdi

1-4 Kasım Erken Fırsatlar ve 5-11 Kasım Süper Alışveriş Günleri döneminde Trendyol ekosistemindeki yüzbinlerce satıcı önemli bir satış hacmi elde etti. Platformda satılan toplam ürün adedi 77 milyon olurken, bunun 11 milyonu yurt dışı müşterilere ulaştı. Trendyol’un açıkladığı verilere göre toplam satışların %90’dan fazlası doğrudan iş ortakları tarafından gerçekleştirildi; bu durum e-ticaretin yerel işletmelere sağladığı katma değeri ortaya koyuyor.

yurt içi ve yurt dışı alıcı profilleri

Trendyol’un e-ihracat altyapısı, Türkiye’deki üretici, esnaf ve KOBİ’lerin ürünlerini uluslararası müşterilerle buluşturmaya devam etti. Yurt dışından en çok alışveriş yapan şehirler sırasıyla Riyad, Bakü ve Bükreş olurken; Türkiye’den yurt dışına en fazla ürün gönderen şehirler İstanbul, Ankara ve İzmir şeklinde sıralandı. İstanbul, Ankara ve İzmir’i Kocaeli, Bursa ve Kayseri takip etti; bu dağılım, e-ihracatın sadece büyük kentlerle sınırlı kalmadığını, Anadolu’daki üretici ve işletmelerin de yeni pazarlara eriştiğini gösteriyor.

bursa örneği: Anadolu üretiminin dijital karşılığı

Tekstil ve mobilya gibi köklü üretim altyapısına sahip olan Bursa, kasım döneminde hem yurt içi hem de yurt dışı satışlarda öne çıktı. Bursa’nın performansı, yerel üretim gücünün e-ticaret aracılığıyla daha geniş müşteri kitlelerine ve uluslararası pazarlara ulaşma potansiyelini somutlaştırdı; kent, Türkiye’den en fazla e-ihracat yapan şehirler arasında yer aldı ve yurt içindeki sipariş sıralamasında da ilk üç büyük şehri takip etti.

teknoloji ve lojistik altyapısının rolü

Kampanya döneminde platform 1 milyarı aşkın ziyaret alırken, tek bir günde ölçülen en yüksek aktif kullanıcı sayısı 32 milyon oldu. Trendyol’un teknoloji, lojistik ve operasyon ekipleri artan talebi karşılamak üzere yoğun çalıştı; kampanyaların en yoğun gününde satıcılara ait 7 milyon paket alıcılarına ulaştırılmak üzere sevk edildi. Bu ölçek, hem milyonlarca ürünün tüketicilerle buluşmasını sağladı hem de yerli üretici, esnaf ve KOBİ’lerin dijital ve operasyonel süreçlerini yönetebilmesi için altyapının önemini vurguladı.

Trendyol, Türkiye genelindeki üretici, esnaf ve KOBİ’lerin e-ticaret yoluyla büyümesini desteklemeye devam ediyor. Kasım ayındaki kampanya dönemi, "Kasım Fırsatları" ve "Gaming Festivali"nin ardından 22-28 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Efsane Günler ile sürecek.

1-4 KASIM ERKEN FIRSATLAR VE 5-11 KASIM SÜPER ALIŞVERİŞ GÜNLERİ KAPSAMINDA TRENDYOL EKOSİSTEMİNDEKİ YÜZ BİNLERCE SATICI, 11 MİLYONU YURT DIŞI OLMAK ÜZERE TOPLAM 77 MİLYON ÜRÜN SATIŞI GERÇEKLEŞTİRDİ.