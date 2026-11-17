Toplantı ve katılımcılar:

Erzurum’da, engelli bireylerin kamu hizmetlerine ve sosyal yaşama erişimini kolaylaştırmak amacıyla "Erişilebilirlik Toplantısı" düzenlendi. Toplantı, Erzurum Valisi Aydın Baruş başkanlığında gerçekleştirildi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ile yetkilileri katıldı.

Toplantının gündemi ve amaçları:

Toplantıda kent genelinde erişilebilirlik standartlarının geliştirilmesi ana hedef olarak belirlendi. Mevcut çalışmaların kapsamı, uygulamadaki eksiklikler ve engelli bireylerin günlük yaşam ile kamu hizmetlerinden yararlanırken karşılaştıkları bariyerler detaylı olarak ele alındı. Katılımcılar, standartların yaygınlaştırılması ve uygulanabilir çözümlerin hayata geçirilmesine odaklandı.

İş birliği ve atılması planlanan adımlar:

Görüşmeler sırasında kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve eşgüdümlü projelerin önceliklendirilmesi üzerinde duruldu. Mevcut projelerin izlenmesi, yeni düzenlemeler ve erişilebilirlik farkındalığını artıracak eğitim çalışmaları gibi uygulanabilir adımlar tartışıldı. Ayrıca, engellerin fiziksel ve hizmet boyutlarında giderilmesine yönelik somut yöntemler değerlendirildi.

Toplantı, kurum temsilcileri arasında görüş alışverişinin ardından sona erdi; katılımcılar iş birliğinin sürdürülebilir hale getirilmesi gerektiği yönünde görüş birliğine vardı.

ERZURUM'DA, ENGELLİ BİREYLERİN KAMU HİZMETLERİNE VE SOSYAL YAŞAMA ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRMAK AMACIYLA "ERİŞİLEBİLİRLİK TOPLANTISI" DÜZENLENDİ.