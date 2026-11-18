A1 Kanal Yolu projesinde son durum:

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kent içi trafiği rahatlatmak ve ulaşım ağını güçlendirmek amacıyla yürütülen A1 Kanal Yolu Projesinin güney etabı tamamlandı. Proje, Muğla Bulvarı, Aydın Şehir Hastanesi ve İncirliova arasında bağlantı sağlayan toplam 7 bin 400 metrelik yeni bir koridor oluşturuyor.

güney etabının kapsamı:

Güney bölümünde yol kaplaması, altyapı düzenlemeleri ve bağlantı noktalarının güçlendirilmesi gibi çalışmalar tamamlandı. Bu etap, mevcut ulaşım ağına alternatif bir güzergah kazandırarak özellikle hastane ve bulvar erişimlerinde akışı kolaylaştırmayı hedefliyor.

kuzey etabında planlanan çalışmalar:

Kuzey kesiminde altyapı ve yol yapım çalışmaları devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bu çalışmaların Ocak ayında tamamlanmasının ardından Aydın-İncirliova arasında yeni hattın vatandaşların hizmetine sunulacağını açıkladı. Tamamlanan bütün etapların devreye alınmasıyla kent merkezindeki trafik yükünün hafiflemesi bekleniyor.

beklenen etkiler ve sonraki adımlar:

Projenin tam olarak hizmete girmesiyle ulaşım sürelerinde kısalma, alternatif güzergah imkânı ve özellikle sağlık kuruluşlarına erişimde iyileşme hedefleniyor. Belediye yetkilileri, Aydın için ulaşım yatırımlarına hız kesmeden devam edeceklerini belirtiyor.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU, MUĞLA BULVARI, AYDIN ŞEHİR HASTANESİ VE İNCİRLİOVA'YI BİRBİRİNE BAĞLAYACAK 7 BİN 400 METRE UZUNLUĞUNDAKİ A1 KANAL YOLU PROJESİ'NİN GÜNEY ETABININ TAMAMLANDIĞINI, KUZEY ETABINDAKİ ÇALIŞMALARIN İSE OCAK AYINDA BİTİRİLEREK YENİ GÜZERGAHIN HİZMETE SUNULACAĞINI AÇIKLADI.