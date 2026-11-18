Antalya'dan uygulamaya: COP31 mirası ve öncelikler

COP31 İklim Diplomasisi Baş Yetkilisi ve İklim Değişikliği Başkanı Prof. Dr. Halil Hasar, Antalya'da düzenlenen zirvede Türkiye'nin küresel iklim diplomasisindeki rolünü, zirvenin önceliklerini ve beklentilerini anlattı. Hasar, Türkiye'nin Başkanlık süreci boyunca gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında bir köprü rolü üstlendiğini belirtti ve Türk diplomasisinin yaklaşımını "tüm tarafların görüşlerini dikkate alan, kapsayıcı ve sonuç odaklı bir müzakere ortamı oluşturmak" olarak tanımladı.

Başkanlık yaklaşımı: kapsayıcılık ve uygulama odaklılık:

Hasar, Türkiye'nin diplomasi geleneğinin "masada herkesin sesini duyurabildiği, kimsenin dışarıda bırakılmadığı bir ortam kurmak" olduğunu vurguladı ve Antalya'daki çalışmanın bu anlayış üzerine kurulduğunu söyledi. Zirvenin başarısının yalnızca karar metinleriyle değil, bu kararların sahada yaratacağı somut sonuçlarla ölçüleceğine dikkat çekti ve şu ifadeyi kullandı: "COP31 Başkanımız Sayın Murat Kurum’un öncülüğünde Antalya’dan dünyaya uygulama odaklı, kalıcı bir miras bırakacağız."

Eylem gündemi: elektrifikasyon, finans ve döngüsel ekonomi:

Hasar, COP31 Eylem Gündemi'nin öncelik başlıkları arasında elektrifikasyon, iklim dirençliliği, yeşil sanayileşme, sıfır atık ve iklim finansmanına erişim bulunduğunu söyledi. Eylem Gündemi'nin öne çıkan girişimlerinden 35'e 35 Küresel Elektrifikasyon Taahhüdü ile elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payının 2035 yılına kadar yüzde 35'e çıkarılmasının hedeflendiği belirtildi. Hasar, elektrifikasyonun yenilenebilir enerji ve elektrik şebekesi yatırımlarıyla desteklenmesinin gerekliliğini; bunun sera gazı emisyonlarının azaltılmasının yanı sıra enerji güvenliğinin güçlendirilmesi ve ekonomilerin fosil yakıt fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı dayanıklılığını artıracağını vurguladı.

İklim finansmanına erişimde bir diğer öncelik İklim Uygulama Köprüsü (BRIDGE) olarak öne çıktı. Hasar, BRIDGE'in yeni bir finansman fonu olmadığını, bunun yerine ülkelerin ulusal katkı beyanları ve uyum planlarındaki projeleri mevcut finansman kaynaklarıyla buluşturmayı amaçladığını belirtti. "Yeşil İklim Fonu, kalkınma bankaları ve özel sermaye kaynaklarına erişimi kolaylaştıracak mekanizma, aynı zamanda proje hazırlığı ve kapasite geliştirme süreçlerine de destek sağlayacak" sözleriyle BRIDGE'in amaçlarını özetledi; temel hedefin iklim hedeflerini finansmana erişebilen ve uygulanabilir projelere dönüştürmek olduğu kaydedildi.

Türkiye kaynaklı bir girişim olarak gündemde yer alan Sıfır Atık yaklaşımı da COP31'in öncelikleri arasında yer aldı. Hasar, Emine Erdoğan tarafından başlatılan Sıfır Atık hareketinin küresel ölçekte benimsenmesini hedeflediklerini, girişimin 2035'e kadar küresel atık miktarındaki artışı yarıya indirme hedefiyle somut bir çerçeveye kavuştuğunu söyledi. Atık sektörünün insan kaynaklı metan emisyonlarının yaklaşık beşte birinden sorumlu olduğuna dikkat çekilerek organik atığın azaltılması, geri kazanımın artırılması, depolama gazının yakalanması ve gıda israfının önlenmesi gibi adımların önemli emisyon azaltımları sağlayacağı ifade edildi.

Hasar'ın açıklamaları, COP31'in temel mesajını netleştiriyor: Antalya'dan çıkacak sonuçlar müzakere metinlerinin ötesine taşınarak uygulamaya konmalı; BRIDGE, 35'e 35 ve Sıfır Atık gibi somut girişimler ise bu uygulamayı destekleyecek araçlar olarak öne çıkıyor.

COP31 İKLİM DİPLOMASİSİ BAŞ YETKİLİSİ PROF. DR. HALİL HASAR, "COP31 BAŞKANIMIZ SAYIN MURAT KURUM’UN ÖNCÜLÜĞÜNDE ANTALYA’DAN DÜNYAYA UYGULAMA ODAKLI, KALICI BİR MİRAS BIRAKACAĞIZ" DEDİ.